La Roma aspetta lo Sheriff, per Mou il primo posto è un miraggio

Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18:45 la Roma ospiterà all’Olimpico lo Sheriff ultimo appuntamento dei giallorossi nel gruppo G di Europa League: una partita che sembra quasi dall’esito scontato considerando le differenze di valori in campo. Gli avversari di Mou sono ultimi in classifica, hanno un solo punto e non possono ambire al terzo posto, già aritmeticamente nelle mani del Servette. Obiettivo del tecnico portoghese è vincere e aspettare l’esito dell’altra sfida tra lo Slavia Praga, primo, e gli svizzeri, che poi determinerà la classifica finale.

Ecco le ultime di formazione:

Mourinho per l’ultima partita del girone non potrà contare su Dybala. La Joya si è infortunata contro la Fiorentina e ha chiuso in anticipo il suo 2023. A supporto di Lukaku, squalificato per un turno in campionato, ci sarà El Shaarawy (preferito ad Aouar) con Belotti risparmiato per Bologna. Sulle corsie esterne agiranno Karsdorp e Zalewski (anche lui squalificato per la trasferta del Dall’Ara), con Kristensen fuori lista e Spinazzola infortunato. A centrocampo pronti Pellegrini, Paredes e Bove. Sembre in dubbio Renato Sanches. Cristante invece agirà in difesa con Mancini e Llorente vista la squalifica di N’Dicka. In porta c’è Svilar.

Lo Sheriff di Bordin si presenterà all’Olimpico con una formazione offensiva senza obblighi di classifica. In attacco spazio al tandem Joao Paulo e Ankeye.

Roma-Sheriff, ecco le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All.: Mourinho

Sheriff (3-4-1-2): Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye. All.: Bordin

Roma-Sheriff, dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Sheriff sarà trasmessa sia da Dazn, che da Sky.

