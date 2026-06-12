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“La Tempesta silenziosa” alla la panchina PARLASCOLTA di Colli Aniene

Lettura condivisa dello stesso libro alla stessa ora, con la stessa passione, secondo l'esempio del progetto ideato da Alessandro Baricco

Redazione - 12 Giugno 2026

Mercoledì 17 giugno 2026 presso la panchina PARLASCOLTA di piazzale Ettore Franceschini a Colli Aniene alle ore 20,30 si terrà l’evento “la Tempesta silenziosa”, lettura dello stesso libro alla stessa ora, con la stessa passione.

«Abbiamo aderito – annuncia Claudio Polito dell’associazione Il Foro – al bellissimo progetto ideato da Alessandro Baricco. Il libro che si leggerà parla di ascolto e quale luogo più appropriato per incontrarsi? Siamo fiduciosi in una partecipazione numerosa»

Tutte le altre info nella locandina.

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