“La Tempesta silenziosa” alla la panchina PARLASCOLTA di Colli Aniene
Lettura condivisa dello stesso libro alla stessa ora, con la stessa passione, secondo l'esempio del progetto ideato da Alessandro Baricco
Mercoledì 17 giugno 2026 presso la panchina PARLASCOLTA di piazzale Ettore Franceschini a Colli Aniene alle ore 20,30 si terrà l’evento “la Tempesta silenziosa”, lettura dello stesso libro alla stessa ora, con la stessa passione.
«Abbiamo aderito – annuncia Claudio Polito dell’associazione Il Foro – al bellissimo progetto ideato da Alessandro Baricco. Il libro che si leggerà parla di ascolto e quale luogo più appropriato per incontrarsi? Siamo fiduciosi in una partecipazione numerosa»
Tutte le altre info nella locandina.
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