“La Tempesta silenziosa” alla la panchina PARLASCOLTA di Colli Aniene

Mercoledì 17 giugno 2026 presso la panchina PARLASCOLTA di piazzale Ettore Franceschini a Colli Aniene alle ore 20,30 si terrà l’evento “la Tempesta silenziosa”, lettura dello stesso libro alla stessa ora, con la stessa passione.

«Abbiamo aderito – annuncia Claudio Polito dell’associazione Il Foro – al bellissimo progetto ideato da Alessandro Baricco. Il libro che si leggerà parla di ascolto e quale luogo più appropriato per incontrarsi? Siamo fiduciosi in una partecipazione numerosa»

Tutte le altre info nella locandina.

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