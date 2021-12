L’addio a Padre Claudio Santoro

Padre Claudio Santoro un grande uomo “è tornato nella Casa di Dio” proprio in concomitanza del Natale giorno della nascita di Gesù.

Padre Claudio si è spento alle ore 20.00 di giovedì 21 dicembre 2021 nell’ospedale Vannini (Suore di San Camillo) dopo un breve ricovero.

Per tutta la comunità Parrocchia e per tutti coloro che lo conoscevano sarà un mesto Natale.

La salma di Padre Claudio è esposta dalle ore 11,30 di oggi giovedì 23 dicembre nella Cappellina nell’interno della chiesa di San Barnaba (ingresso via Giovanni Maggi) e alle ore 19.00 di oggi nella chiesa di San Barnaba ci sarà la recita del Santo Rosario.

I funerali si svolgeranno venerdì 24 dicembre alle ore 11.00 sempre a S. Barnaba. Dopo il funerale la salma di Padre Claudio partirà verso il comune di Lurago Marinone nella provincia di Como.

Padre Claudio è arrivato nella chiesa di San Barnaba a Torpignattara negli anni Ottanta, in tutti questi anni il Sacerdote ha fatto tante cose belle per le persone del quartiere, ma anche per i poveri e le persone che sono emigrate in Italia da tutte le nazioni del mondo. Padre Claudio è stato per loro un punto di riferimento li ha accolto nell’oratorio di S. Barnaba.

Sono tante le testimonianze di apprezzamento della sua opera sacerdotale ricevute anche dalle persone influenti di tutta l’Italia e in particolare quella di Papa Francesco.

Ho avuto il privilegio di conoscere questo straordinario sacerdote appena arrivò a S Barnaba. Ricordo che veniva a rifornirsi di carburante presso la pompa da me gestita, distante poche centinaia di metri da dove lui prestava la sua opera pastorale. Fra noi si è instaurò da subito un rapporto di amicizia e di affetto durato per oltre 40 anni.

L’ultimo nostro incontro è avvenuto la sera del 20 dicembre 2021 mentre lui registrava la sua ultima canzone di Buon Natale: un brano di Eros Ramazzotti (che poi mi ha inviato e io ho pubblicato sulla mia pagina facebook.) Nel nostro ultimo incontro egli mi ha mostrato l’immagine di Padre Pio (era tanta la sua devozione verso questo Santo).

Padre Claudio Santoro è stato un uomo straordinario, per la sua sapienza, per la fede in Dio, per il modo di trasmettere la parola di Dio, per la sua umanità, bontà e comprensione.

Per anni, in occasione della festa di S. Antonio, ho partecipato alla sua iniziativa, quella di benedire gli animali, ricordo la partecipazione di tantissimi parrocchiani che con ansia aspettavano il momento in cui egli benediva i loro animali, cani, gatti, uccelli, ecc. Al momento della benedizione rivolgeva sempre un pensiero a chi con amore e affetto si prendeva cura di queste creature di Dio. Una cerimonia quella di benedire gli animali quasi in disuso, ma mai interrotta da Padre Claudio.

Grazie a questo meraviglioso sacerdote nel suo oratorio sono passati migliaia e migliaia di bambini/ragazzi che da grandi sono diventati famosi, nello sport, nel canto e nella musica, nella recitazione, e anche nell’Amministrazioni del Municipio V e del Comune di Roma Capitale.

Grazie Padre Claudio da parte di tutti noi. Noi tutti ti porteremo sempre nei nostri cuori.

Qui la sua Biografia

http://www.casafamiglialodovicopavoni.org/stoclau.htm