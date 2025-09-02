Ladro seriale ripuliva spogliatoi di palestre e centri sportivi: beccato con 25 cellulari e contanti

Aveva fatto degli spogliatoi di palestre e centri sportivi la sua “cassaforte personale”. Un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, pensava di averla fatta franca ancora una volta.

Ma l’ultimo colpo ha avuto un finale diverso: ad aspettarlo c’era un poliziotto della Mobile, libero dal servizio, che lo ha riconosciuto e seguito passo dopo passo.

L’agente, un “falco” in scooter, lo ha incrociato per caso lungo la strada, lo ha pedinato fino a via del Baiardo, e lo ha visto uscire da un centro sportivo con un borsone sospetto.

Quando il ladro ha tentato di risalire in sella al motorino, è scattato il blitz: il poliziotto si è qualificato e lo ha bloccato.

Dentro la sacca la scoperta: 25 cellulari, oggetti personali dei giocatori, un marsupio con monili, due sigarette elettroniche e 140 euro in contanti. La refurtiva era appena stata sottratta dagli spogliatoi.

Per il 30enne è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. La misura è stata convalidata dalla magistratura.

