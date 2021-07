L’Albero Sacro da anni cura il benessere usando la natura come strumento

Dal 1986 sono passati molti anni ma è sempre un grande piacere incontrare un personaggio di grande spessore come Maria Cristina Micucci una pioniera nel suo campo che coraggiosamente ha introdotto nel quartiere l’uso dei prodotti naturali e biologici quando solo in pochi ne avevano una minima conoscenza. Il suo negozio da allora è stato un punto di incontro ineludibile per chi ama la natura e l’estetica naturale. La incontriamo per un’intervista nello storico negozio di viale Sacco e Vanzetti 68 da lei fondato ed oggi gestito da Alessandro Galloni, suo figlio.

Come è nata e come si è evoluta l’attività?

Prima di avviare questa attività ho lavorato per l’assistenza dei bambini spastici, per i malati libici in Italia, ho collaborato con l’associazione di psicoanalisti, ho studiato psicologia e mi sono laureata in scienza della formazione dell’adulto. Mi sono anche diplomata in erboristeria. Ho acquistato il negozio nel 1986 ed ho finalmente applicato le mie conoscenze di fitoterapia e alimentazione biologica dando anche inizio all’attività di estetica naturale.

Negli anni il negozio è cresciuto dagli inziali 40 mq agli attuali 150 mq grazie alla fidelizzazione di un grande numero di clienti ci siamo specializzati sempre più nella ricerca di prodotti di altissima qualità sia dal punto di vista dei fitopreparati che della cosmetica naturale.

L’Erboristeria si è poi rinnovata e migliorata per l’ennesima volta nell’estate 2013 in cui sono cambiati completamente il volto e l’organizzazione anche grazie al subentro nella gestione di mio figlio.

Oggi rappresentiamo una delle poche realtà rimaste con successo nell’ambito erboristico a poter vantare una scelta di oltre 100 erbe officinali ed un catalogo prodotti che supera le 5.000 referenze. Nel settore di cosmetica naturale commercializziamo i più prestigiosi marchi del settore come L’Erbolario, Bios Line, Nature’s, Guam e molti altri.

Quali le ragioni del successo della ditta?

Innanzitutto il mio grande amore per la natura e la mia naturale propensione verso il pubblico che sono felice di aver trasmesso ai miei figli. Ho creato fin da subito un rapporto di fiducia con i clienti e molti dei quali ancora frequentano il negozio per ottenere suggerimenti sull’uso del naturale. Con i clienti ho sempre comunicato e condiviso la mia passione per il mantenimento del benessere tutto collegato alla natura. Dal 1986 ci prendiamo cura del benessere dei clienti usando la natura come strumento.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta?

Ricordo che non c’era ancora il marciapiedi davanti al negozio; comunque il quartiere si stava completando.

Sono cambiati i comportamenti dei clienti?

Molti clienti hanno assimilato un modo di rapportarsi alle essenze naturali che ho trasmesso riuscendo ad infondere tranquillità e la ricerca del benessere personale.

Oggi i nostri clienti possono venire a trovarci in un ambiente confortevole e accogliente, in cui potranno dedicare al proprio benessere rispettando i loro principi.

Cosa si dovrebbe fare nell’ambito commerciale e nel quartiere?

Ci potrà essere un progresso nell’attività solo integrando le pratiche tradizionali con le nuove tecnologie.

REPERTO STORICO

Al di fuori dell’intervista ecco un nostro articolino redazionale, dedicato ai semi di soia (allora novità assoluta per il quartiere e non solo) apparso sul numero 3, Marzo 1988 del giornale Abitare a Colli Aniene con a lato la pubblicità dell’Erboristeria Elisir (l’antenata dell’attuale L’Albero Sacro). Eccolo:

Semi di soia, sani e appetitosi

La soia, leguminosa originaria della Cina, ora diffusamente prodotta in molti paesi, è un alimento completo, altamente nutriente e digeribile.

La soia ha proteine con caratteristiche molto vicine a quelle animali, contiene la lecitina, integratore alimentare utile a combattere stress, infarti, problemi di circolazione, ricca di elementi vitali per i tessuti nervosi e cerebrali, stimola l’attività dei reni, equilibra le funzioni del fegato.