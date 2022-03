L’Appia Run si correrà il 10 aprile 2022

Per chi conosce la manifestazione, inventata da Roberto De Benedittis sa quali emozioni può regalare ai partecipanti la “Regina Viarum”.

Per chi invece non ha mai partecipato, possiamo sottolineare come correre su cinque pavimentazioni diverse, calcare il Basolato Lavico degli antichi Romani, correre sotto l’Arco di Druso e Porta San Sebastiano, passare vicino al Mausoleo di Cecilia Metella, entrare nel Parco della Caffarella dove ascolterete solo il rumore dei vostri piedi ed il battito del vostro cuore, ed infine arrivare dentro uno degli Stadi più belli del mondo al fianco delle Terme di Caracalla, beh, veramente non ha prezzo.

La manifestazione sportiva è dedicata al campione etiope, prima medaglia d’oro dell’Africa ai giochi Olimpici Abebe Bikila.

La manifestazione si compone di quattro prove: Agonistica 13 km, riservata ai tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva e che alla data del 10 APRILE 2022 abbiano compiuto il 18° anno d’età.

Non competitiva 13 km, aperta a tutti. Non competitiva 4 km, aperta a tutti Fulmine dell’Appia, prova gratuita di velocità sulla pista dello Stadio delle Terme di Caracalla, sabato 9 aprile alle 15,00.

Percorso: Via delle Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta S. Sebastiano, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Roncinotto, Via Odoardo Beccari, Via Cristoforo Colombo, Viale di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

Pur differenziandosi in parte tra corsa competitiva e non competitiva, il percorso di questa gara avvincente, con dei tratti impegnativi ma di sicuro fascino, include alcuni degli scorci più suggestivi della Città Eterna e regala ai runner, agli amanti dello sport e della vita all’aria aperta, l’imperdibile occasione di correre sulla strada più moderna dell’antica Roma!

La medaglia di questa edizione raffigura una vista dell’Arco di Druso che copre Porta San Sebastiano, con un richiamo al piede nudo di Abebe Bikila sulla sinistra e un albero del Bosco Sacro sulla destra.

La manifestazione gode dei patrocini di Roma Capitale, della Regione Lazio, del CONI e si svolge sotto l’egida della Fidal.

RITROVO: è fissato il 10 APRILE 2022 alle ore 8.00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla a Roma. La partenza delle prove non competitiva di Km. 4 sarà data alle 9,00, quella competitiva e non competitiva di Km. 13 sarà data alle ore 9,30. ATTENZIONE: SARANNO ATTIVATI I PROTOCOLLI DOVUTI ALL’EMERGENZA PANDEMICA CHE SARANNO POSTI IN ESSERE ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE.

. ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno possibili solo on line all’indirizzo https://appiarun.it/iscrizioni La tassa d’iscrizione è fissata in € 25,00 per la gara competitiva, e per quella non competitiva Km. 13 e € 20,00 per la non competitiva Km. 4.

L’iscrizioni, per le prove dei 13 km, potranno essere effettuate entro e non oltre giovedì 31 marzo 2022. per le prove di 4 km fino a sabato 9 aprile 2022. Per i primi 1000 iscritti la quota d’iscrizione sarà di € 15,00 per la gara competitiva, e per quella non competitiva Km. 13 e € 10,00 per la non competitiva Km. 4. Per gli iscritti dal 1001 al 2000 la quota d’iscrizione sarà di € 20,00 per la gara competitiva, e per quella non competitiva Km. 13 e € 15,00 per la non competitiva Km. 4. L’iscrizione s’intende perfezionata quando viene versata la quota d’iscrizione. – ON LINE al link https://appiarun.it/iscrizioni Per chi si iscrive ON LINE entro il 28/02/2022 ci sarà la possibilità di avere il pettorale personalizzato con un massimo di 20 caratteri

Per chi si iscrive ON LINE entro il 28/02/2022 ci sarà la possibilità di avere la maglia personalizzata con il proprio nome a pagamento di € 5,00 -Informazioni sui siti www.appiarun.it, www.acsi.it All’atto dell’iscrizione dovrà essere mostrata: -Copia del cedolino FIDAL Junior, Promesse, Senior, Master o tessera EPS, valida per il 2021 per la prova agonistica LE ISCRIZIONI SONO APERTE AI PRIMI 5000 ISCRITTI PER LE PROVE DEI 13 KM. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL POSTO DI GARA. 5. PAGAMENTO: La quota d’iscrizione può essere pagata tramite carta di credito, Paypal o Bonifico Bancario preventivo al codice iban IT80C0538703214000035255908 intestato a ACSI Italia Atletica. Anche nel caso di pagamento con Bonifico dovranno essere pagate le spese di segreteria. 6. PACCO GARA: Agli iscritti sarà consegnato una sacca gara comprendente – Maglia tecnica ricordo 2022 – Gadget distribuiti dagli sponsor.

CONSEGNA PACCO GARA: Per le società: Venerdì 1 ottobre presso l'impianto sportivo Wellness Town Via Francesco Giangiacomo 55, Roma, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Per i singoli: Sabato 2 ottobre presso l'impianto sportivo Wellness Town Via Francesco Giangiacomo 55, Roma, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. In via eccezionale, e solo per i provenienti da fuori Roma potrà essere ritirato dalle ore 7,30 alle ore 9,00 del 3 ottobre allo Stadio delle Terme di Caracalla. Secondo le disposizioni di legge, per il contenimento degli assembramenti, le modalità del ritiro del pettorale e del pacco gara potranno essere modificate. Nel caso, saranno comunicate con largo anticipo. 8. INFORMAZIONI: Possono essere richieste allo 06.68100037, 3495345663, visionate sui sito.

INFORMAZIONI: Possono essere richieste allo 06.68100037, 3495345663, visionate sui siti internet www.acsi.it , www.appiarun.it 9. CATEGORIE: Prova Competitiva: gli atleti saranno suddivisi nelle categorie previste dalla Fidal. Prove non competitive Non sono previste categorie per età. 10. PREMI INDIVIDUALI: Saranno premiati con materiale sportivo i primi 5 uomini e le prime 5 donne giunte al traguardo. Saranno inoltre premiati con materiale sportivo ed altro: – Prova Agonistica: i primi 10 classificati delle categorie previste – Prova non competitiva: non sono previsti premi individuali 11. RIFORNIMENTI: Saranno previsti tre rifornimenti intermedi, al 5°, al 9° ed all’11° km ed un quarto finale all’arrivo. 12. PREMI DI SOCIETÀ:

13. PERCORSO GARA COMPETITIVA/NON COMPETITIVA KM. 13: Via delle Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta S. Sebastiano, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Roncinotto, Via Odoardo Beccari, Via Cristoforo Colombo, Viale di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

PERCORSO GARA NON COMPETITIVA KM. 5: Via delle Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta S. Sebastiano, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Roncinotto, Via Odoardo Beccari, Via Cristoforo Colombo, Viale di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli, Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla 14. DEPOSITO BORSE: Date le normative anti Covid-19 non sarà previsto un deposito borse. 15. PREMIAZIONI: Le premiazioni dei primi 5 uomini e delle prime 5 donne saranno effettuate il giorno della gara alle ore 12,00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla. I premi di Categoria saranno distribuiti alle società di

appartenenza dell’atleta, la settimana successiva allo svolgimento della manifestazione. 16. RECLAMI: I reclami vanno inoltrati al Giudice d’appello accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 restituibile nel caso di accoglimento del reclamo.

IL FULMINE DELL’APPIA PROVA L’ATLETICA! (prova in pista riservata ai ragazzi da 1 a 17 anni) L’ACSI Campidoglio Palatino e l’ACSI Italia Atletica, organizzano l’8ª edizione del “FULMINE DELL’APPIA – IN MEMORIA DI PIETRO MENNEA – CON IL SUPPORTO DI EMERGENZA SORRISI: prove di velocità il 2 OTTOBRE 2021 alle ore 15,00. I bambini corrono per far sorridere altri bambini! prova di velocità sulle distanze di 30/50 metri per i ragazzi da 1 a 17 anni e circuiti divertenti con diverse specialità Le iscrizioni potranno essere effettuate sul posto gratuitamente o attraverso la mail info@appiarun.it. Le gare si disputeranno a partire dalle ore 15,00 di sabato 2 ottobre sulla pista dello Stadio delle Terme. Saranno premiati tutti i bambini con una medaglia ricordo