l’Atletica italiana vola alto allo stadio olimpico di Roma: Lorenzo simonelli nuovo re degli ostacoli

Che sabato 8 Giugno per l’atletica italiana! Allo Stadio Olimpico di Roma, Lorenzo Simonelli ha scritto una pagina di storia, conquistando la medaglia d’oro nei 110 ostacoli agli Europei con un nuovo record italiano di 13″05.

Un trionfo strepitoso che ha fatto esplodere di gioia il pubblico e che ha lanciato il 22enne verso un futuro da protagonista assoluto.

Un talento fuori dal comune:

Nato a Dodoma, in Tanzania, da padre italiano e madre tanzanese, Simonelli si è trasferito a Roma da piccolo. La sua passione per l’atletica è nata presto, alimentata da una struttura fisica fuori dal comune e da una tecnica sopraffina, perfezionata sotto la guida di Giorgio Frinolli.

Un sogno diventato realtà:

Gli Europei di Roma erano un sogno per Simonelli, che ha potuto gareggiare davanti al proprio pubblico e alla sua famiglia. Un’emozione indescrivibile che ha dato ancora più forza al suo talento.

Il pirata dei 110 ostacoli:

Ispirato dal personaggio di Monkey D. Rufy, protagonista del manga One Piece, Simonelli ha fatto sua la filosofia del “non arrendersi mai”. Un motto che lo accompagnerà sicuramente nel suo percorso verso i vertici dell’atletica mondiale.

L’obiettivo: Parigi 2024

Con la medaglia d’oro al collo e il record italiano in tasca, Simonelli non ha intenzione di fermarsi. Il suo obiettivo è chiaro: conquistare l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un sogno ambizioso, ma con il suo talento e la sua determinazione, tutto è possibile.

L’Italia vola alto:

Il trionfo di Simonelli è solo l’ultimo tassello di un mosaico dorato per l’atletica italiana. A Roma, infatti, Mattia Furlani ha conquistato un fantastico argento nel salto in lungo con un nuovo record mondiale juniores di 8,38 metri. Un altro giovane talento che promette grandi cose per il futuro.

Notti magiche all’Olimpico:

L’Olimpico di Roma ha vissuto due notti magiche, con le vittorie di Simonelli e Furlani che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico e che hanno regalato all’Italia due nuovi eroi dell’atletica. Un futuro radioso attende questi giovani campioni, pronti a volare sempre più alto.

