L’Atletica Tor Tre Teste è per bambini ragazzi e adulti

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Tor Tre Teste, iscritta alla Federazione di Atletica Leggera e al CONI, propone corsi di alfabetizzazione motoria, per accrescere l’agilità, l’equilibrio e la coordinazione di bambini e ragazzi.



La sua missione è dare vita ad una nuova importante realtà locale di atletica leggera, organizzata e strutturata, proiettata verso una costante crescita della pratica sportiva e della promozione del territorio.

“Puntiamo ad insegnare ai ragazzi, che si avvicinano a questo sport, il rispetto, l’onestà e l’altruismo, ad aiutarli a vincere la timidezza e le difficoltà tipiche della gioventù, sviluppando la fiducia in se stessi, ed una sana autostima che li aiuterà a superare le loro eventuali difficoltà emotive personali e relazionali”.

Così Davide Longo presidente dell’Associazione che abbiamo incontrato nell’impianto di atletica, A. Nori in largo Serafino Cevasco. Lì si svolgono le attività, nonostante il grave handicap di una pista che ha bisogno urgente di essere ristrutturata dal Comune di Roma (che finora ha stanziato una piccolissima quota sufficiente appena ad avviare la fase progettuale).

Al momento i progetti attivi vedono l’Associazione incontrarsi il martedì e il giovedì nel pomeriggio, suddivisi in due turni, ed il sabato mattina.

Dalle 15.15 alle 16.45, il martedì e il giovedì, è per i nati fino al 2012.

Il martedì e il giovedì, il secondo turno è dalle 17.00 alle 18.30 suddiviso in due categorie.

Dalle 17.00 alle 18.00 per i nati nel 2019 e dalle 17.00 alle 18.30 per i nati dal 2013 al 2018.

Il sabato dalle 9.30 alle 11.00 per i nati fino al 2012.

Il sabato dalle 11.00 alle 12.00 per i nati nel 2019 e dalle 11.00 alle 12.30 per i nati dal 2013 al 2018.

Gli istruttori dell’Associazione sono tutti istruttori FIDAL, con competenze specifiche per singolo corso, che si prendono cura di tutti i bambini e ragazzi, tra cui spiccano quelli che, il martedì, si occupano principalmente dei ragazzi con difficoltà.

In particolare, tra gli istruttori, ci sono iscritti alla FISPES, abilitati ad accompagnare e avviare i non vedenti all’attività sportiva e all’atletica.

Il corso per adulti

Un corso di atletica è dedicato agli adulti, oltre i 23 anni, perché l’attività fisica è una medicina a tutti gli effetti, un corso che offre numerosi vantaggi per il benessere fisico e mentale.

Attraverso l’allenamento mirato, si possono ottenere grandi benefici. L’atletica migliora la resistenza, la forza muscolare e la flessibilità. Aiuta a bruciare calorie, favorisce il controllo del peso e stimola il sistema cardiovascolare. Inoltre, l’atletica promuove il rilascio di endorfine, migliorando l’umore e riducendo lo stress. Partecipare al Corso di atletica per adulti permette di socializzare, condividere esperienze ed essere parte di una comunità attiva. Sceglierlo significa investire sulla propria salute, sentirsi più energici e raggiungere il proprio potenziale fisico e mentale.

L’orario delle lezioni è dalle 18.15 alle 19.30, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì. Si può decidere liberamente quanto allenarsi, se una, due o tre volte a settimana.

Ginnastica per tutti

Per la seconda stagione l’ASD Atletica Tor Tre Teste dedica un percorso dedicato agli adulti, perchè l’attività fisica è salutare a tutti gli effetti. Un percorso speciale di allenamento e riabilitazione motoria, elasticità muscolare, forza e resistenza.

L’orario è dalle 9.30 alle 10.30, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì. Ci si può allenare. A scelta una, due o tre volte a settimana.

Info

Per informazioni chiamare il 348.2827977 o inviare una mail a info@atleticat3t.it, oppure passare all’impianto di atletica Antonio Nori in Largo Serafino Cevasco.

