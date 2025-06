Lavori rete idrica, dal 3 giugno chiusure in zona Trionfale

Modifiche alla viabilità nei prossimi giorni per l’avanzamento del progetto “Adduttrice Ottavia-Trionfale”, i lavori di realizzazione della nuova condotta di 5,2 km che collegherà il centro idrico di Ottavia al nuovo centro idrico Pineta Sacchetti.

Martedì 3 giugno chiuderà viale dei Monfortani, nel tratto tra via Trionfale e via dell’Acquedotto del Peschiera.

Da lunedì 9 giugno, invece, chiuderà via Trionfale, nel tratto da via Taverna/via dell’Acquedotto Paolo a viale dei Monfortani, con alcuni cambi di viabilità e limitazioni alla sosta sulle strade circostanti.

Il traffico sarà deviato su via Taverna e via De Gubernatis. Garantito il passaggio pedonale per l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali. Sempre il 9 giugno sarà aperto un parcheggio gratuito in via De Gubernatis, con 126 posti auto.

I lavori – avviati lo scorso 22 aprile con le prime modifiche alla viabilità su via dell’Acquedotto Paolo – sono portati avanti da Acea Ato 2.

La mappa della viabilità e ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.