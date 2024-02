Lazio-Bayern Monaco, il destino in mano a Felipe Anderson e Immobile

Torna nuovamente la Champions League, in programma l’andata degli ottavi di finale. La Lazio, Mercoledì 14 Febbraio 2024 alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, affronterà il Bayern Monaco, che ha vinto il gruppo A con 16 punti, davanti a Copenaghen, Galatasaray e Manchester United. I biancocelesti invece arrivano a questo punto della competizione dopo il secondo posto conquistato nel girone alle spalle dell’Atletico Madrid. Ritorno in Germania in programma Martedì 5 Marzo 2024.

Lazio-Bayern Monaco, le novità prima della gara:

Non ci sono buone notizie per Maurizio Sarri che non recupera Zaccagni e Patric. I due assenti nella vittoria di Cagliari salteranno il match europeo. Al posto dell’esterno nel tridente confermato Isaksen insieme a Felipe Anderson e Immobile che ha raggiunto quota 200 gol in Serie A. Dalla panchina Pedro e Castellanos. Allarme Rovella non al meglio, al suo posto è pronto Vecino davanti alla difesa supportato da Luis Alberto e Guendouzi. In difesa ancora Gila con Romagnoli, mentre sulle fasce certo di una maglia Marusic, ballottaggio fra Hysaj e Lazzari con l’albanese leggermente avanti. In porta il solito Provedel.

Tuchel è contestato dai tifosi dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen e cerca riscatto in Europa. L’attacco è affidato a Harry Kane supportato da Musiala, Sane e il veterano Muller. Assente Davies per infortunio.

Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All.: Sarri

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, De Ligt, Guerreiro; Pavlovic, Goretska; Musiala, Muller, Sane; Kane.

Lazio-Bayern Monaco, dove vedere la partita:

La partita di Champions League fra Lazio e Bayern Monaco sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Quote scommesse e pronostico:

Lazio-Bayern Monaco si presenta come una sfida tutt’altro che bilanciata. Stando alle quote sulla Champions League gli ospiti sono chiaramente favoriti: la quota del segno 2 è di 1.65 e quella del segno 1 è pari a 5.00, mentre il segno X è bancato a 4.00. In base alle statistiche si propende per una partita con tanti gol: la quota dell’over 2,5 è offerta a 1.68, quella dell’under 2,5 invece a 2.05. La probabilità che entrambe le formazioni gonfino la rete viene proposta a 1.72. Tra i risultati più probabili spiccano lo 0-1 per i tedeschi e l’1-1, indicati a 7.75, mentre lo 0-2 presenta una quota di 8.50. Un colpaccio dei padroni di casa per 1-0 è quotato a 14.00. Il pareggio 0-0 è bancato a 12.50.