Lazio Cagliari 1-0: Pedro segna, Provedel salva al 91′

Dopo tre giornate la Lazio torna alla vittoria anche in campionato. Successo di misura ieri sera (Sabato 2 Dicembre 2023) ma più sofferto del previsto contro il Cagliari e al triplice fischio finale dell’arbitro se ne sono aggiunti altri da parte dei sostenitori biancocelesti presenti all’Olimpico.

Nella quattordicesima giornata di Serie A, la Lazio dunque batte 1-0 il Cagliari e si avvicina all’Europa. Pedro sblocca la sfida dopo soli 8 minuti, poi al 27′ Makoumbou lascia i sardi in dieci rimediando l’espulsione per una trattenuta a Guendouzi lanciato a rete. A blindare la vittoria della formazione di Sarri è poi Provedel, strepitoso con una parata nel finale su Pavoletti al 91′. Ranieri scivola al terzultimo posto restando a 10 punti.

LA PARTITA:

Il match si sblocca già all’8′: Lazzari ruba palla ad Hatzidiakos senza commettere fallo e mette al centro per Pedro, che ruba il tempo a tutti e batte Scuffet, portando in vantaggio i biancocelesti.

Al 27′, la partita si complica ulteriormente per i sardi, perché Makoumbou trattiene Guendouzi lanciato a rete e rimedia il cartellino rosso (dopo l’on-field review di Dionisi).

Ranieri è già costretto a due cambi: dentro Sulemana per Hatzidiakos e Luvumbo per Lapadula.

Il primo tempo termina così con il vantaggio dei biancocelesti.

La formazione di Sarri parte subito, nella ripresa, a caccia del raddoppio, con Cataldi che prende il posto di Rovella mentre Ranieri inserisce Oristanio al posto di Viola.

Al 56′, tegola per la Lazio: Luis Alberto si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Kamada. Poi, Sarri cambia l’attacco inserendo un subito positivo Felipe Anderson e Castellanos, murato solo davanti a Scuffet.

I biancocelesti, però, non chiudono la partita e così Ranieri si gioca il tutto per tutto: entra Pavoletti che di testa chiama Provedel al miracolo.

Finale ricco d’ansia, ma la partita si chiude sull’1-0: la Lazio torna a sorridere all’Olimpico e si rilancia per un posto in Europa. Scivola in zona retrocessione, invece, il Cagliari, che resta a quota 10 staccato dall’Empoli.