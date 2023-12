Lazio – Cagliari: Sarri alle prese con gli infortunati, Immobile dal 1′

Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18:00 la Lazio scenderà nuovamente in campo all’Olimpico dove affronterà il Cagliari di mister Ranieri per la 14esima giornata di Serie A.

Dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League i biancocelesti puntano al rilancio in campionato dove occupano l’undicesima posizione e sono reduci dalla sconfitta contro la Salernitana.

Notizie che però non lasciano ben sperare dall’infermeria per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

L’allenatore infatti non potrà contare ancora sui titolari di difesa dello scorso anno perché Romagnoli e Casale sono ancora out per infortunio dunque conferma forzata per la coppia Patric-Gila. Terzini agiranno Lazzari e Marusic. In attacco va verso il forfait Mattia Zaccagni. Al suo posto può giocare ancora Isaksen dopo la bella prova contro il Celtic. Punta Immobile che torna dal 1’, con Castellanos in panchina. Ballottaggio Felipe Anderson-Pedro per completare il tridente, col brasiliano favorito. In mezzo al campo i titolarissimi: Rovella, Luis Alberto e Guendouzi; in porta Ivan Provedel.

Lazio-Cagliari, le ultime di formazione:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo. All.: Ranieri

Lazio-Cagliari, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Cagliari del 2 dicembre 2023 sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.