Lazio-Inter: Ostacolo nerazzurro per la squadra di Sarri

Giornata di vigilia in casa Lazio, che domani ( Domenica 17 Dicembre 2023) ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma l’Inter primo della classe. La sfida contro i nerazzurri concluderà la settimana delle sfide agli ex, prima Simeone al Metropolitano, ora il ritorno di Inzaghi all’Olimpico. I biancocelesti vogliono scrollarsi di dosso gli ultimi risultati altalenanti e ritrovare la vittoria dopo il pareggio al Bentegodi di Verona.

Da l’altro lato invece l’Inter di Simone Inzaghi che mira sempre più alla oramai leggendaria seconda stella, essendo per i nerazzurri il ventesimo scudetto. La squadra di Inzaghi sta andando infatti molto forte in campionato come dimostra il primato in classifica con 38 punti, a più uno sulla Juventus e a più nove sul Milan. Nell’ ultimo turno per i nerazzurri è arrivato il netto successo per 4-0 in casa contro l’Udinese.

Probabili formazioni Lazio-Inter:

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, scenderà in campo sempre con il 4-3-3. Al centro dell’attacco ci sarà Ciro Immobile dal primo minuto, con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Luis Alberto, Rovella e Guendouzi.

Mentre per Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si affiderà al solito 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Thuram. Gli esterni di centrocampo saranno Darmian e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Pavard che dovrebbe rientrare quantomeno tra i convocati.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Dove vedere Lazio-Inter:

Il match tra Lazio e Inter, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN.