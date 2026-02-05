Lazio “maglia nera” infortuni: +7% nel 2025. Allarme per i lavoratori anziani

La morte di Diego Palladino, il 57enne travolto da una colata di cemento a Guidonia pochi giorni fa, è solo la punta dell’iceberg di una crisi che attraversa tutto il settore del lavoro nel Lazio.

Secondo la Cgil Roma e Lazio, il modello imprenditoriale attuale sacrifica la sicurezza sull’altare del profitto, con rischi particolarmente gravi nella filiera degli appalti.

I numeri del 2025 parlano chiaro. Nella provincia di Roma si sono registrate 35.314 denunce di infortuni, in aumento dell’8,3% rispetto all’anno precedente.

Peggioramenti significativi si registrano anche a Frosinone (+6,3%) e Latina (+1,3%), con settori critici come trasporti, sanità, commercio, vigilanza, ristorazione e costruzioni costantemente sotto pressione.

L’aspetto più drammatico riguarda l’età dei lavoratori coinvolti. Tra gli over 75 gli infortuni sono cresciuti dell’88%, mentre nella fascia 70-74 anni l’incremento è stato del 29%. I decessi tra gli over 65 sono passati da tre nel 2024 a dieci nel 2025.

A questo si aggiunge un fattore climatico sempre più pesante: uno su cinque degli incidenti mortali si è verificato nel mese di luglio, colpendo lavoratori esposti al caldo estremo e dimostrando la necessità di nuovi protocolli di sicurezza contro le temperature elevate, soprattutto nei cantieri e nella logistica.

Per sensibilizzare le istituzioni e denunciare questa deriva, la Cgil parteciperà alla mobilitazione indetta dai comuni di Artena e Colleferro.

L’appuntamento è per sabato 7 febbraio 2026, alle ore 10:30, ai Giardini Don Nicola Fontana.

L’obiettivo è ricordare le vittime del lavoro e chiedere interventi concreti sulla filiera degli appalti e sulla prevenzione degli incidenti.

