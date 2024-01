Lazio-Napoli: Castellanos ok, fuori Immobile e Zaccagni

Torna la ventiduesima giornata di Serie A. In programma Domenica 28 Gennaio 2024 alle ore 18:00 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Napoli. La squadra di Maurizio Sarri torna a giocare in campionato, dopo la deludente e pesante sconfitta a Riyad contro l’Inter nella Supercoppa Italiana.

Lazio-Napoli, ecco le novità di formazione:

Problemi in vista per i biancocelesti. Sarri infatti dovrà fare a meno di diversi uomini chiave. Causa squalifica mancheranno Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, mentre Castellanos in recupero dall’infortunio spera di strappare almeno la presenza in panchina. Ecco allora che il tridente obbligato sarà composto da Isaksen e Pedro, con Felipe Anderson punta centrale. A centrocampo i titolarissimi con Luis Alberto, Rovella e Guendouzi. In difesa Marusic e Lazzari sono favoriti come terzini, mentre centrali agiranno Romagnoli e Gila. In porta non si tocca Provedel.

Anche i partenopei sono reduci dalla Supercoppa Italiana (sconfitti in finale contro l’Inter) e arrivano all’appuntamento con tanti big assenti. Mancheranno Kvaratskheila, Simeone e Cajuste squalificati e Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa, e Meret infortunato. Mazzarri si affida a Raspadori.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri

Napoli (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge. All.: Mazzarri

Lazio-Napoli, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.