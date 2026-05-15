Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio

Durante il fine settimana sono in programma diversi cortei, eventi e manifestazioni.

SABATO 16 MAGGIO 206

Dalle 8:30, nel quartiere Trieste, si svolge la corsa podistica “Iulia Run” organizzata dal Liceo Giulio Cesare. Il percorso della gara con partenza e arrivo davanti al liceo di corso Trieste, si snoda lungo via Corsica, via Capodistria, via Nomentana (corsia complanare), vicolo della Fontana, via delle Alpi, piazza Caprera, via degli Appennini, piazza Trento, e via Malta. Durante la corsa sono deviate le linee 38, 80, 88 e 89.

I bus provenienti rispettivamente dalla stazione Termini, da piazza Venezia, da piazzale del Verano e da piazzale Clodio, da via Nizza, percorrono viale Regina Margherita, piazza Buenos Aires, via Tagliamento e via Chiana.

Dalle 9 a Ostia, è in programma la “Marcia per la pace”. Previsto un corteo da via delle Prore a piazza Anco Marzio passando sui Lungomare Duilio e Toscanelli. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 06, 014 e 062.

Dalle 15 alle 19, un corteo da piazza dei Cinquecento raggiunge piazza di Porta San Giovanni, sfilando per via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana. Già dalla notte tra venerdì e sabato saranno in vigore i divieti di sosta con rimozione nelle seguenti strade: piazza dei Cinquecento, via Einaudi, viale Enrico De Nicola, via Cavour e piazza di Porta San Giovanni. Previste chiusure al traffico e deviazioni lungo le strade interessate dal passaggio del corteo.

Nel corso della manifestazione, sono deviate e/o limitate le linee 3, 5, 14, 16, 40, 51, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2 e C3. Sospese, inoltre, le postazioni taxi presenti in via Liberiana, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni.

Dalle 15, è in programma un corteo da piazza della Stazione Prenestina a via Francesco Compagna/via Urbano Cioccetti. I manifestanti percorrono viale della Venezia Giulia, via Collatina, via di Grotta di Gregna, viale Sacco e Vanzetti, via Palmiro Togliatti, via Ettore Franceschini e viale Battista Bardanzellu. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 058, 075, 309, 319, 450, 45, 508, 542, 544 e C5.

Festa parrocchiale a Centocelle. Dalle 12 di sabato e fino alle 23 di domenica sono previste chiusure in piazza San Felice da Cantalice; via delle Camelie (nel tratto compreso tra piazza delle Camelie e via dei Castani, in entrambi i sensi di marcia); via dei Castani (tra piazza San Felice da Cantalice e via degli Aceri, in entrambi i sensi di marcia). Deviate le linee di bus normalmente in transito nella zona.

Dalle 16, in via Casal De Pazzi, si svolge una manifestazione nei pressi di un’area condominiale compresa tra i numeri civici 20 e 58. Possibili rallentamenti alla circolazione.

DOMENICA 17 MAGGIO 2026

Dalle 17 alle 20, un corteo da largo Bartolomeo Perestrello raggiunge piazza del Pigneto, percorrendo via della Marranella, piazza della Marranella, via Casilina.

Previste chiusure e modifiche della circolazione al passaggio della manifestazione. Possibili temporanee deviazioni per le linee bus 105 e 409.

Fino alle 23 sono previste chiusure legate alla festa parrocchiale in zona Centocelle.

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