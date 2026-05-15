Roma-Lazio e finale ATP nello stesso giorno: droni, corridoi separati e migliaia di agenti. Scatta il piano “Unicum”

Roma si prepara a vivere una delle giornate più delicate degli ultimi anni sul fronte dell’ordine pubblico. Domenica 17 maggio, nell’area del Foro Italico, si incroceranno infatti due eventi di grande portata: il Derby della Capitale tra Roma e Lazio e la finale maschile degli Internazionali BNL d’Italia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per gestire un afflusso complessivo di decine di migliaia di persone concentrate nello stesso quadrante della città, il Questore di Roma ha approvato un dispositivo straordinario ribattezzato “Unicum”, un piano integrato pensato per evitare sovrapposizioni tra tifoserie, pubblico del tennis e aree sensibili.

La strategia elaborata nel Tavolo tecnico di via San Vitale punta soprattutto alla separazione totale dei flussi di accesso.

I tifosi della Lazio diretti verso il lato Nord dello stadio Olimpico raggiungeranno l’impianto passando da Ponte Milvio e Lungotevere Maresciallo Diaz.

I sostenitori romanisti, invece, verranno indirizzati lungo il corridoio di Lungotevere Thaon di Revel e Ponte Duca d’Aosta, con una serie di pre-filtraggi predisposti in piazza Lauro De Bosis prima dell’ingresso nell’area Sud.

Diverso il percorso previsto per gli spettatori della finale di tennis e per chi assisterà al derby dalla tribuna Monte Mario. In questo caso l’accesso avverrà attraverso Ponte della Musica, Lungotevere della Vittoria e viale Angelico: da lì i flussi verranno separati, con i tifosi diretti verso via dei Gladiatori e il pubblico del Centrale instradato tra viale delle Olimpiadi e via Canevaro.

Il piano di sicurezza sarà supportato anche da un imponente apparato tecnologico. Droni ed elicotteri del Primo Reparto Volo monitoreranno costantemente l’intera area inviando immagini in tempo reale alla sala operativa della Questura. Attivo anche il sistema anti-drone per intercettare e neutralizzare eventuali velivoli non autorizzati sopra il Foro Italico.

A terra saranno schierati migliaia di uomini tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto di reparti a cavallo, unità fluviali e steward lungo tutti i percorsi di accesso.

Il dispositivo entrerà in funzione già dalle prime ore di domenica mattina, quando inizieranno gli ingressi dei gruppi incaricati delle coreografie nelle curve, e proseguirà fino a tarda notte.

Per la prima volta, spiegano dalla Questura, i piani di “security” e quelli di “safety” verranno completamente integrati: non solo prevenzione di incidenti e tensioni tra tifosi, ma anche gestione della sicurezza individuale e dei movimenti di massa in un’area destinata a diventare per un giorno il cuore sportivo e istituzionale della Capitale.

L’obiettivo è evitare che il clima acceso del derby interferisca con la finale degli Internazionali e con la presenza delle più alte cariche dello Stato, garantendo al tempo stesso la vivibilità di un quadrante che domenica sarà blindato come nei grandi eventi internazionali.

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