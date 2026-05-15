Derby, Roma-Lazio: la spuntano Lega e tifosi. La stracittadina si gioca domenica alle 12

Habemus domenica. Dopo giorni di tensioni, minacce di ricorsi legali e proteste delle tifoserie, il braccio di ferro sul calendario del Derby della Capitale si chiude con una fumata bianca che accontenta quasi tutti. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00.

Una decisione, quella della Prefettura, che revoca il discusso spostamento al lunedì e salva la contemporaneità delle sfide decisive per l’Europa che conta.

La spinta dei tifosi e lo scontro istituzionale

Il “tira e molla” era iniziato a inizio settimana quando, su indicazione della Questura per motivi di ordine pubblico, si era deciso di traslare il match al lunedì sera.

Una scelta che aveva scatenato un vero terremoto: la Lega Serie A era arrivata a minacciare il ricorso al Tar per tutelare la regolarità del campionato, mentre il tifo organizzato giallorosso aveva annunciato lo sciopero del tifo, minacciando di lasciare deserta la Curva Sud.

La mediazione è arrivata sul filo di lana: anticipare il fischio d’inizio al mezzogiorno di domenica, garantendo così lo svolgimento del match in un orario diurno e permettendo alle altre pretendenti Champions – Juventus, Fiorentina, Milan e Napoli – di scendere in campo in contemporanea.

Domenica di fuoco: tra calcio e tennis

La decisione ha richiesto un incastro millimetrico con l’altro grande evento della Capitale: gli Internazionali d’Italia. La finale del singolare maschile al Foro Italico resta confermata per le ore 17:00, creando una sovrapposizione logistica senza precedenti nel Parco del Foro Italico.

Per gestire l’afflusso record di spettatori, Lega Calcio, Sport e Salute e gli organizzatori del tennis hanno sottoscritto un impegno straordinario per il potenziamento delle misure di sicurezza.

Corsa Champions: la domenica a mezzogiorno

Con il via libera al lunch-match romano, cambia l’intera geografia della domenica calcistica. Insieme alla stracittadina, fischieranno alle 12:00 anche i campi di:

Como-Parma

Juventus-Fiorentina

Genoa-Milan

Pisa-Napoli

Una vittoria diplomatica per la Lega, ma soprattutto per i sostenitori giallorossi: salvo clamorosi passi indietro dell’ultimo minuto, il cuore del tifo romanista sarà regolarmente al suo posto per sostenere la squadra in uno degli incroci più delicati dell’intera stagione.

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