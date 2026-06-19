L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo

Per molti è l’immagine della santità per eccellenza: il santo che parla agli animali, il simbolo della povertà evangelica, il patrono dell’ecologia e della fraternità universale. Eppure, dietro la figura luminosa che attraversa i secoli, c’è stata prima di tutto una storia profondamente umana. Una storia fatta di fragilità, dubbi, desideri e ferite.

È proprio questo il punto di partenza del nuovo volume dedicato a San Francesco d’Assisi, firmato da Don Cosimo Schena, che prova a restituire al lettore un ritratto autentico e sorprendentemente attuale del santo umbro.

Lontano dall’immagine idealizzata e quasi irraggiungibile che spesso accompagna le figure religiose, il libro racconta Francesco come un uomo immerso nelle contraddizioni della propria epoca e della propria esistenza. Non un personaggio già compiuto, destinato fin dall’inizio alla santità, ma una persona che attraversa crisi profonde, ricerca di senso, inquietudini e cambiamenti radicali.

Il racconto segue il percorso di un giovane assetato di riconoscimento e affetto, desideroso di trovare il proprio posto nel mondo. Un cammino che passa attraverso errori, delusioni e domande spesso prive di risposte immediate.

È proprio in questa dimensione concreta che emerge la forza della sua esperienza: la santità non come condizione straordinaria riservata a pochi eletti, ma come una conquista lenta, costruita giorno dopo giorno dentro la complessità della vita.

L’autore sceglie di spogliare Francesco dalle rappresentazioni più stereotipate per riportarlo vicino alle persone comuni. Ne emerge il volto di un uomo capace di interrogarsi, di mettere in discussione le proprie certezze e di lasciarsi trasformare dagli incontri e dagli eventi.

Un percorso che lo rende sorprendentemente contemporaneo, perché parla a chiunque abbia conosciuto il peso delle aspettative, il desiderio di essere amato o la fatica di trovare una direzione.

Il risultato è una narrazione che intreccia spiritualità e dimensione umana senza separarle. Francesco non viene raccontato come un modello distante, ma come una figura nella quale riconoscere parti di sé. Le sue fragilità diventano così il punto di contatto con il lettore, mentre la sua capacità di trasformarle in occasione di crescita rappresenta il cuore più profondo della sua testimonianza.

In un tempo che spesso ricerca esempi autentici più che figure perfette, il libro offre una lettura capace di parlare sia a chi vive un percorso di fede sia a chi è semplicemente alla ricerca di una storia umana intensa e universale.

Perché la vicenda di Francesco continua a interrogare anche oggi: non per la sua perfezione, ma per il coraggio con cui ha affrontato le proprie fragilità e ha scelto di non smettere mai di cercare un significato più grande alla propria esistenza.

Ed è forse proprio qui che risiede l’attualità del suo messaggio. Non nell’immagine del santo già compiuto, ma nell’uomo che, passo dopo passo, ha imparato a fare pace con sé stesso e con il mondo. Una storia che, a distanza di oltre otto secoli, continua a parlare a chiunque si sia sentito almeno una volta smarrito, inquieto o in cerca di una strada da percorrere.

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