La rassegna “Libri in Periferia – La periferia al centro della città” nasce da una convinzione profonda, quasi un atto di ribellione culturale: la cultura non deve essere un privilegio da cercare esclusivamente nei centri storici delle nostre città o nei sempre più sponsorizzati festival, ma un bene comune che deve abitare dove le persone vivono davvero.

Oggi assistiamo a una trasformazione evidente: i centri delle città stanno cambiando pelle, diventando sempre più turistici, musei a cielo aperto, spazi bellissimi ma progressivamente svuotati della vita quotidiana dei residenti. La verità è che la maggior parte di noi vive, cresce, lavora e sogna qui, nei quartieri di periferia.

Ecco perché abbiamo deciso di invertire la rotta. Abbiamo ribaltato il paradigma: non sono i cittadini a doversi spostare per inseguire la cultura, ma è la cultura – sono i libri, le idee e gli scrittori – che deve abitare la periferia.

Lontano dai soliti lontani circoli letterari. Sensibilizzare verso questo aspetto non è solo un esercizio di stile, o magari una moda passeggera utile al politico di turno, significa aumentare la consapevolezza delle persone e, soprattutto, raggiungere i cittadini nel cuore pulsante della loro vita reale.

E non potevamo scegliere un inizio migliore per questo percorso. Abbiamo il piacere di ospitare Marco Damilano con il suo ultimo libro, ‘Noi siamo i tempi. La Chiesa di Francesco e Leone in un mondo a pezzi’.

Questo saggio si inserisce perfettamente nello spirito della nostra rassegna. Damilano ci parla di una Chiesa e di un mondo ‘a pezzi’, frammentati dalle crisi del nostro tempo.

Ma ci lancia anche un messaggio radicale e forse, visti i tempi, eversivo, riprendendo le parole di Papa Francesco: l’invito ad accogliere e dire ‘tutti, tutti, tutti’. In un’epoca di muri, il libro ci ricorda che non possiamo restare spettatori del crollo, ma dobbiamo essere costruttori di una pace disarmata.

E da dove può partire questo messaggio, se non proprio dai confini, dalle periferie, dai luoghi in cui la comunità resiste e si incontra?

Dice Damilano nell’ultima pagina del suo libro “Rimanere, restare, resistere è la sfida che affrontano le donne e gli uomini di oggi, credenti e non credenti. Rimanere, restare resistere tra le rovine di una città bombardata, nella situazione in cui ti trovi, in una famiglia, in un luogo di lavoro, per cambiare, per restituire la Terra migliore. Rimanere restare resistere e cercare i segni di vita anche dove sembrano dominare i segni di morte. Scommettere sulla vita e non sul nulla: il male non prevarrà“.

Lasciare i salotti del centro per portare queste riflessioni, a Tor Tre Teste, il 9 giugno 2026 presso il Centro culturale Lepetit, significa fare esattamente quello che ci siamo prefissati: rimanere, restare e resistere per dare dignità culturale ai nostri quartieri e interrogarci insieme sul futuro.

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