Lidl Italia inaugura una nuova sede nel IV Municipio

Lidl Italia prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale inaugurando oggi undici nuovi punti vendita lungo tutto lo Stivale e rafforzando così la capillarità della propria rete commerciale.

Le nuove aperture interessano le città di Roma, Gorizia, Villa Guardia (CO), Milano, Villa D’Almè (BG), Verona, Lido Adriano (RA), Foligno (PG), Taranto, Barletta ed Elmas (CA).

Con questo importante piano di sviluppo, l’Azienda conferma il proprio impegno nel rendere accessibili prodotti di qualità a prezzi competitivi e nel sostenere l’occupazione locale: complessivamente le nuove sedi hanno portato all’assunzione di più di 320 nuovi collaboratori e rappresentano interventi pienamente integrati nel contesto urbano circostante.

Il nuovo punto vendita di Roma

Lidl Italia inaugura questa mattina a Roma il punto vendita in via Tiburtina, 647, alla presenza del Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.

L’apertura si inserisce nel piano di espansione dell’Insegna, che mira anche al rinnovo o alla sostituzione dei negozi non più in linea con i moderni standard aziendali.

Questo nuovo store, infatti, sostituisce quello storico di via Galla Placidia, aperto nel 1997, a soli cinque anni dall’arrivo dell’Azienda in Italia. Per la nuova sede sono stati assunti 14 nuovi collaboratori che si uniscono ai 14 già forza nel precedente supermercato.

Il nuovo punto vendita di Via Tiburtina, 647 si estende su un’area vendita di oltre 1.200 mq ed è stato realizzato secondo le più recenti tecniche costruttive, ponendo grande enfasi sulla sostenibilità ambientale.

La struttura è infatti il risultato di un intervento a consumo di suolo zero, ottenuto grazie al recupero e all’ampliamento di un immobile esistente, in disuso dal 2022.

Ulteriori importanti caratteristiche ne definiscono l’efficienza: l’intero fabbisogno energetico è coperto al 100% da fonti rinnovabili, grazie anche alla presenza di un impianto fotovoltaico da 112 kW.

Per massimizzare l’efficienza luminosa, viene sfruttata la luce naturale garantita da ampie vetrate e sono impiegate tecnologie a LED, che assicurano un risparmio del 50% rispetto ai sistemi tradizionali, portando l’edificio a raggiungere la classe energetica A4.

A completare l’integrazione del nuovo punto vendita nel tessuto urbano circostante, sono disponibili oltre 90 posti auto.

Un’offerta completa e conveniente

Nel nuovo punto vendita di Tiburtina, l’offerta di Lidl Italia si presenta in una veste del tutto rinnovata e pronta ad accogliere i clienti. Gli iconici colori del brand, blu, giallo e rosso, dominano le corsie per migliorare la navigabilità e la riconoscibilità dei prodotti.

Come di consueto, frutta e verdura fresche accolgono il cliente all’ingresso, seguite subito dall’aroma del pane caldo sfornato ogni giorno nel reparto panetteria.

L’assortimento include i rinomati prodotti regionali, molto apprezzati dai romani, e una selezione mirata per diete specifiche, come la linea vegana-vegetariana Vemondo, prodotti high protein, senza glutine e senza lattosio.

L’offerta è completata dalle linee dedicate alla cura della persona (Cien) e della casa (Livarno), dai prodotti per il fai da te e il giardinaggio Parkside, e dagli immancabili elettrodomestici a marchio Silvercrest.

