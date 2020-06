L’ippodromo Capannelle riapre al pubblico domenica 21 giugno

domenica 21 giugno dalle ore 13.00, l’agenzia di scommesse Hipposport interna all’ippodromo Capannelle riapre al pubblico e sarà possibile effettuare le scommesse ippiche e sportive, vedere sugli schermi le corse in palinsesto e le partite del campionato di calcio appena riavviato. Con i vari provvedimenti emanati per la fase 3 dell’emergenza Covid 19 (DPCM dell’11 giugno 2020, Linee Guida della Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2020, Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 giugno 2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 76 del 13 giugno 2020 e successive modificazioni) da, vedere sugli schermi le corse in palinsesto e le partite del campionato di calcio appena riavviato.

Anche per l’ippica buone notizie, a partire dalla giornata di corse al galoppo sempre di domani domenica 21 giugno (inizio corse ore 15.25) il pubblico potrà assistere alle corse in totale sicurezza, infatti Hippogroup Capannelle ha predisposto tutto quanto previsto dai protocolli operativi sopra citati per le sale scommesse, e si avvarrà di quelli già esistenti per la somministrazione di cibi e bevande nel ristorante e nei bar nonché per l’accesso ai parchi pubblici e aree verdi.

Appuntamento quindi all’Ippodromo Capannelle, un grande spazio verde all’interno del caos cittadino con aree sicure a misura di famiglia e un fitto programma di eventi che faranno da cornice alle corse degli splendidi ed eleganti purosangue.

Tra le prossime dare da segnare sul calendario, quella del 29 giugno, dedicata ai Ss. Pietro e Paolo protettori della Città Eterna, la grande giornata del trotto con il Premio Tino Triossi e il Turilli; e poi naturalmente l’appuntamento clou di tutta la stagione ippica capitolina, la 137^ edizione del Derby Italiano di galoppo, in programma il prossimo 12 luglio.