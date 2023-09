Lo sport per costruire e mantenere le amicizie

Si può costruire l’Amicizia in modi diversi, forse questo dei personaggi di oggi è il più originale, ma sicuramente il più faticoso.

Si questo è il raccontano di otto persone, Alessandro, Davide, Gabriele, Germano, Pino, Riccardo Samuele e Elisa LV. appassionati di podismo, i quali si allenano frequentemente nell’interno del Parco di Villa De Sanctis, nel territorio del V Municipio di Roma Capitale, all’ombra dello splendido Mausoleo di S. Elena madre dell’Imperatore Costantino.

Succede così che all’inizio questo gruppo di ragazzi sconosciuti, giorno dopo giorno, con il trascorrere del tempo, durante le fasi di allenamento, fra una parola e l’altra sono riusciti a costruire un forte legame di Amicizia, appunto “Amici correndo” condividendo tutti “la folle” passione per la fatica ed il sudore.

Quanto fin qui detto potrebbe già essere sufficiente per dare vita ad un racconto di sincera Amicizia e lealtà. Ma per fortuna la storia si è arricchita di un elemento che la trasformerà in una piccola favola.

Un giorno, infatti il nostro gruppo di Amici improvvisati e poco organizzati viene notato da una persona di nome Salvatore, un grande maratoneta ed allenatore che si offre di aiutarli.

E grazie all’aiuto ed alla saggezza di questo professionista che oggi questi ragazzi chiamano con l’appellativo “il Maestro”, hanno appreso e compreso che correndo si può abbattere ogni limite, al punto di avere la sensazione di poter volare.

Si! Volare, ribadiscono gli 8 atleti, perché Salvatore spesso li definisce come delle aquile, che per superare le difficoltà librano le loro ali per la voglia di volare più in alto, così da impedire ai corvi qualunque azione di disturbo.

Succede proprio così che un gruppo di Amici correndo, possa trasformarsi in una meravigliosa realtà, fatta di persone in grado di affrontare, oltre alle difficoltà della vita quotidiana, le fatiche di una Maratona.

A tal proposito, è sempre vivo il ricordo delle tante Maratone a cui hanno preso parte questi podisti tra cui Roma, Firenze, Pisa, Milano, fino ad arrivare alla Ultra Maratona di Roma di 6 ore del 6 luglio 2023 svoltasi proprio nella loro amata Villa De Sanctis. Il parco che con il suo percorso ha contribuito fortemente a raggiungere dei traguardi all’inizio inimmaginabili

Ecco questo è l’esempio che Salvatore, e di questi Amici che, correndo, sono riusciti a superare ogni limite e pregiudizio, grazie alla magia del loro incontro.

Questi personaggi hanno voluto raccontare la loro storia al collaboratore di Abitare a Roma per sottolineare che la loro Amicizia, essendo pura e vera durerà per sempre. E così confermando il motto del caro Maestro Salvatore che afferma “anche se smettessimo di correre, la nostra Amicizia, per la fedeltà, la comprensione, e la realtà ci permetterebbe ancora di volare come le Aquile”.

A conclusione dell’intervista questi personaggi hanno aggiunto che il loro racconto deve essere di esempio, perché non basta la fortuna: il percorso di vita va scelto e realizzato, con sacrifici perché “nulla può impedire con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere il proprio obbiettivo; più difficile e la vittoria, più grande è la felicità nel vincere”.