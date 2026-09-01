Lo stato pietoso dei pini di viale Togliatti a Colli Aniene

Il nostro articolo si riferisce alla quasi totalità dei pini che fiancheggiano il tratto di viale Togliatti, tra la stazione Serenissima e quello di Ponte Mammolo, destinato alla nuova ma ormai famosa tranvia Togliatti.

La maggior parte di queste aghifoglie, come ci hanno segnalato e noi abbiamo avvalorato con numerose foto, denuncia uno stato di grave sofferenza. È uno spettacolo di grossi rami disseccati, arsi, ed anche spezzati e cadenti, come dimostrano le foto.

Lo stato di questo pezzo di quel patrimonio verde in questi ultimi tempi già gravemente decimato, oltre che indignare, preoccupa per la ripercussione che potrà avere sul microclima locale, ed anche per il pericolo che può costituire.

La causa di questo scempio può essere in parte attribuito alla colposa amputazione in varie parti dell’apparato radicale superficiale dei pini, conseguenza della messa in opera dei binari tamviari, ad aggravare la situazione lo stress idrico severo cioè l’assoluta mancanza di appropriata idratazione in questa torrida estate.

Quanto sopra, unitamente allo stato di immanente pericolo per pedoni e macchine, è stato rappresentato da un nostro lettore al minisindaco del IV municipio Massimiliano Umberti:

“Umberti deve prendersi carico seriamente del caso e non limitarsi a risolvere tagliando i rami pericolanti, ma di mantenere nel tempo tutto in sicurezza anche per il futuro della tramvia. La richiesta suggerita dell’assistenza di un perito agronomo è giusta ed opportuna perché il tecnico dovrà continuare a monitorare la situazione attuale, e seguirla anche una volta terminata e messa in servizio l’opera“.

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