L’Olimpionico Vito Dell’Aquila starter alla Corsa di Miguel

Sarà il campione olimpico di taekwondo Vito Dell’Aquila a dare il via alla 23a edizione della Corsa di Miguel in programma lunedì 25 aprile 2022 con arrivo allo stadio Olimpico. La medaglia d’oro di Tokyo è l’ultimo di una lunga collezione di stelle dello sport italiano presenti alla gara che ricorda il maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez. In gara ci sarà anche un altro olimpionico, Massimiliano Rosolino, e un’altra medaglia olimpica, il canottiere Bruno Mascarenhas. A portare avanti il movimento paralimpico ecco invece la ciclista-mezzofondista-cantante Annalisa Minetti. E non mancherà anche Giorgio Calcaterra, simbolo della Roma che corre e pluri campione del mondo della 100 chilometri. Alla partenza, sarà presente anche l’Assessore allo Sport Alessandro Onorato.

Si sono già chiuse le iscrizioni alla prova competitiva, c’è tempo invece fino a domani sera (giovedì alle 23 sul sito la corsadimiguel.it) per iscriversi alla non competitiva, sempre sui 10 chilometri, e alla Strantirazzismo sui 3 chilometri, che prenderà il via alle 10.45 dal Ponte della Musica e arriverà anche lei all’Olimpico. In base ai protocolli anti Covid i podisti partiranno in cinque onde distanziate (per i 10 chilometri il via è previsto dal Lungotevere davanti allo stadio dei Marmi alle 9.30). La Corsa sarà trasmessa in differita da Rai sport.