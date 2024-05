Lorenzo Rieti e Giuseppina Angelina Cavaglieri vincono la X edizione del “Primo maggio Lavori…. in Corsa” 

La manifestazione sportiva organizzata dalla Fitel Lazio con la collaborazione di Fitel Nazionale e il sostegno di Cgil, Cisl, Uil si è svolta il primo maggio 2024, nell’ambito della giornata della Festa dei lavoratori.

Quest’anno l’evento sportivo, non si è svolto nella tradizionale Piazza San Giovanni in Laterano a causa dei lavori in atto per il prossimo Giubileo, ma trasferita nel luogo dove si si svolgono normalmente i grandi Concerti musicali importanti di Roma, il Circo Massimo.

Così anche la gara è stata spostata a poca distanza, dal palco, su viale delle Terme di Caracalla, dove è stata posta la partenza, e l’arrivo.

Dopo il via alle ore 9,00, i trecento 300 concorrenti si sono sfidati su un percorso di un giro unico per la competitiva e di un giro unico per la non competitiva.

Nonostante il pericolo di pioggia la gara si è svolta si è svolto per il meglio, e solo durante le premiazioni il temporale ha costretto ad accelerare la cerimonia.

Sul Palco il vincitore Lorenzo Rieti dell’ASD Atletica la Sbarra che ha impiegato per chiudere la gara 00:32.38. Secondo, Domenico Liberatore, della Podistica Solidarietà (00:33.03), terzo Emanuele Piccolo dell’ASD GO Running (00:33:39.)

Fra le donne ha vinto Giuseppina Angelina Cavaglieri, bravissima atleta della Podistica Solidarietà che ha chiuso la gara in 00:40:08, seguita da Maya Brunetti della Forum Sport Center (00:40:44) Al terzo posto si è classificata Stefania Pomponi Podistica Solidarietà (00:42:12).

