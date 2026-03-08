“Madonnelle” e immagini sacre nel V  Municipio

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2026 presso il Salone Parrocchiale di San Barnaba Apostolo, in piazza dei Geografi a Roma Torpignattara, si è svolta la presentazione del libro “Madonnelle e immagini sacre nel Municipio V” di Arturo Pallini.

Nella ricerca condotta dall’autore, e pubblicata grazie al finanziamento del Municipio Roma 5, viene presentata un’ampia rassegna delle “Madonnelle”, cioè le edicole sacre dedicate alla Madonna, censite nel territorio municipale.

All’evento sono intervenuti Padre Elia Casiraghi, parroco di San Barnaba Apostolo; Mauro Caliste, presidente V Municipio; Arturo Pallini, autore della pubblicazione; Stefania Ficacci, storica V Municipio; Mons. Pasquale Lacobone della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Maurizio Bellomaria, presidente dell’Azione Cattolica di San Barnaba, ha svolto ottimamente la funzione di moderatore e ha iniziato ricordando che nel Salone fu ospitato Papa Paolo VI, suscitando un applauso spontaneo fra le oltre 130 persone presenti.

Gli interventi degli altri illustri ospiti si sono soffermati su diversi aspetti, ma con una comune conclusione: l’importanza nella fede cristiana della figura e della devozione popolare alla Madonna, Madre di Dio.

Il libro nasce dal desiderio di rafforzare negli abitanti del Municipio Roma 5 la consapevolezza di vivere in un territorio ricco di storia e di cultura.

Le prime testimonianze delle “Madonnelle”, infatti, sono datate tra il 600 e l’800 quando a Roma le strade erano buie e pericolose e le immagini Sacre, illuminate da lampade ad olio, fungevano anche da debole illuminazione.

Il libro è ricco di immagini, ciascuna con la propria scheda, che guidano il lettore alla scoperta di luoghi, simboli e segni spesso nascosti. Un mosaico variegato, dove memorie personali e tracce urbane si intrecciano , dando identità e continuità a una comunità in costante trasformazione.

Un ringraziamento speciale va alla consigliera e archeologica Olga Di Cagno, presidente della Commissione Speciale municipale Giubileo, per il prezioso contributo offerto per la realizzazione del libro.

