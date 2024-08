Magic Summer per 15 giorni di divertimento a MagicLand

Dal 10 agosto 2024 il Parco MagicLand rimane aperto fino a mezzanotte e ogni sera si tiene uno spettacolo sul lago ed un evento serale sul palco centrale. Con Street food e attrazioni aperte fino a tardi. Fino al 14 agosto serate DJ set con animazione e schiuma party.

Il Ferragosto di MagicLand

Il 15 agosto MagicLand si accenderà con il Fluo Disco Party, un’esplosione di colori e musica che culminerà in uno spettacolare show pirotecnico e DJ set di Ulisse Marciano con special guest Timo Suarez.

“Allegria, entusiasmo, gioia e musica – assicurano dal parco divertimenti – saranno le parole d’ordine di questo coloratissimo evento che farà ballare tutti tra ondate di colori fluorescenti, con la distribuzione di divertenti gadget luminosi e make-up fluo gratuito per tutti”.

Il programma fino al 24 agosto

Le serate del 16 e 18 agosto saranno dedicate ai ritmi latini con il Latin Sensual Party e la Fiesta Latina, mentre il 17 agosto sarà la volta del live show degli Arteteca, per una serata all’insegna del divertimento e delle risate con Monica Lima ed Enzo Luppariello, star di Made in Sud e di tanti altri successi del piccolo e grande schermo.

Il 20 agosto, MagicLand farà rivivere a tutti i visitatori le emozioni indimenticabili dell’adolescenza con l’evento musicale “cult” che sta letteralmente spopolando sui social media, Teenage Dream: una festa a base di musica, balli e coreografie per scatenarsi sulle canzoni che hanno segnato un’intera generazione, riportando i giovani indietro nel tempo.

Il 24 agosto avrà i più piccoli al centro del programma con i DinsiemE, le star di Youtube Erick e Dominick, porteranno a MagicLand una giornata all’insegna del divertimento e della creatività.

Gli spettacoli e le attrazioni

Per tutto il periodo, andranno in scena 6 spettacoli e musical con esibizioni dal vivo di canto e danza, tra cui Elements, uno straordinario show sul lago che attraverso giochi di luci, costumi, fontane danzanti e performance artistiche richiama la forza e la magia dei 4 elementi, ed al Gran Teatro Alberto Sordi We Will Rock You, un travolgente musical che renderà omaggio alla musica e alle grandi icone che hanno fatto la storia del rock.

Completa il programma degli spettacoli, The Old West Show presso l’area West, mentre presso il palco centrale in main street ci sarà da divertirsi con una ciurma di pirati Alla Ricerca del Galeone Perduto, e si potrà cantare sulle note delle hits dell’estate con Greatest Hits Tribute e ballare con K-Pop Mania.

39 sono le attrazioni del parco divertimenti MagicLand. Ce ne sono per tutti i gusti ed età, come la nuova Battaglia Navale, completamente ridisegnata con una nuova stazione e un’ambientazione ancora più coinvolgente, il launch coaster Shock (da 0 a 100km/h in 2 secondi), l’indoor spinning coaster Cagliostro, Yucatan lo straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani, Mystika la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto, l’area a tema Old West di oltre 5.000 mq con Wild Rodeo il giant frisbee unico in Italia (40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h), e Tonga la giungla inesplorata con cascate e zone d’ombra, ricchissima di attrazioni per i più piccini.

MagicSplash: il divertimento si sposta in acqua

Anche MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand, quest’anno rinnovato con una nuova tematizzazione della grande piscina ad onde Onda del Caribe, offrirà un’ampia gamma di attività per tutta la famiglia: il Baby schiuma party, i balli di gruppo, l’acqua gym, i laboratori per bambini, mentre per chi vuole concedersi solo del sano relax c’è l’area Wellness & Spa di Bayahibe e Playa Paraiso, un’area ad accesso riservato dove è possibile prenotare una delle 6 Cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale, ognuna con una propria spiaggia privata e dotate di tutti i comfort, tra cui anche una vasca idromassaggio privata.

La promozione di Ferragosto

E’ stata attivata la nuova promozione 2×1 che fino al 1° settembre prevede un ingresso omaggio a fronte di uno pagante sia a MagicLand (per l’acquisto del biglietto giornaliero o di quello serale) che a MagicSplash (valida dal lunedi al venerdi sul biglietto giornaliero).

Sul sito web sono disponibili anche offerte Parco + Hotel che includono 1 notte in hotel e 2 giorni al parco, con parcheggio gratuito, a partire da 44,90 euro a persona e la possibilità di cancellare la prenotazione fino a 3 giorni prima della data prescelta.

