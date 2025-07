Alla scoperta di MagicFly, uno dei locali più storici di Roma

Non solo a livello istituzionale, ma anche nel mondo della movida e del divertimento notturno Roma merita di essere considerata la Capitale d’Italia.

Non stupisce il fatto che in una metropoli così grande si possano trovare locali notturni di ogni tipologia, ma al di là di questo, Roma vanta alcuni locali che meritano di essere considerati “storici” e che hanno realmente visto crescere intere generazioni.

Tra questi rientra a pieno titolo MagicFly, locale di Roma Nord situato in Via Bassanello n.15, a breve distanza dal Raccordo, che è attivo ben da 45 anni e, cosa tutt’altro che consueta in questo settore, sempre sotto la medesima gestione.

Andiamo a scoprire qualcosa su di più!

Un’istituzione del divertimento capitolino che non ha mai smesso di innovarsi

In questi decenni, MagicFly ha ospitato un’infinità di eventi: è pressoché impossibile stimare quanti siano stati gli avventori del locale, tra romani e turisti, e la sua celebre consolle ha proposto innumerevoli generi musicali e ospitato molti dei più grandi dj nazionali ed internazionali.

Come si diceva, il fatto che un locale notturno sia riuscito a restare operativo per così lungo tempo è davvero un qualcosa di raro: nel mondo della musica e dell’intrattenimento, infatti, le mode passano, le tendenze si modificano, di conseguenza non è semplice essere sempre sul pezzo.

Il principale “segreto” di MagicFly è stato, probabilmente, la sua capacità di innovarsi, di anticipare le tendenze per poter rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori, senza tuttavia snaturarsi.

Si può assolutamente dire, dunque, che MagicFly non ha mai pensato di “cullarsi” sul blasone costruito nel corso del tempo, ma si è sempre chiesto come rispondere al meglio al mercato.

Oggi MagicFly si concentra sugli eventi privati, in particolar modo sui “diciottesimi”

Tra le più recenti novità che hanno riguardato questo locale vi è senz’altro la scelta di abbandonare, almeno per il momento, gli eventi aperti al pubblico, scegliendo di operare esclusivamente tramite eventi privati.

Chi vuol organizzare un evento privato, che si tratti di una festa di compleanno, una festa di laurea, un evento aziendale o altro ancora, ha la possibilità di usufruire di una location assolutamente iconica della Capitale e, al contempo, di servizi privati di altissima qualità.

Come si può notare visitando il sito internet ufficiale, magicfly.it , oggi il locale presta un’attenzione molto particolare alle feste di 18 anni.

I giovani che entrano nella maggiore età, si sa, ci tengono particolarmente a celebrare questa tappa così importante, e MagicFly è considerato una vera istituzione dei “diciottesimi” a Roma.

Gli interessanti pacchetti “all inclusive” di MagicFly

La location di MagicFly, come si diceva, non ha bisogno di presentazioni: si tratta di un locale storico, ma finemente rimodernato nei suoi arredi, e trascorrere una serata nel medesimo significa calcare la stessa pista che ha ospitato molti dei più importanti eventi “disco” della Capitale.

Ciò che merita di essere sottolineato sono gli ottimi servizi che MagicFly è oggi in grado di offrire ai propri clienti che scelgono di organizzare in questo locale il proprio evento privato.

I gestori di MagicFly, fermamente convinti del fatto che sia importante non solo garantire al cliente la migliore qualità, ma anche esonerarlo da qualsiasi incombenza organizzativa, hanno infatti perfezionato una serie di pacchetti personalizzabili, in modo che l’evento risponda alla perfezione alle proprie aspettative.

Tali pacchetti possono includere i servizi più disparati, a partire da quelli canonici, come catering, disk jockey, disbrigo pratiche SIAE, fotografi ed altro ancora, fino a quelli più suggestivi, come noleggio di limousine, buffet con camerieri al servizio, open bar con barman professionisti e molto altro ancora.

