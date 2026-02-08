Malamovida a Roma: maxi blitz nel weekend. Chiusi 10 minimarket e oltre 1500 multe stradali

Maxi operazione della Polizia Locale nei quartieri della movida romana — da Trastevere a Ponte Milvio, passando per San Lorenzo, Campo de’ Fiori e Testaccio — con oltre 120 violazioni amministrative e sanitarie accertate.

Nel quadrante nord, tra Ponte Milvio e Tor di Quinto, sanzioni per musica troppo alta e attività di pubblico spettacolo senza autorizzazioni.

Nel Centro Storico, controlli congiunti con i Vigili del Fuoco hanno fatto emergere gravi carenze di sicurezza in un’associazione culturale trasformata di fatto in discoteca abusiva, con accertamenti penali in corso.

Colpito anche l’abusivismo commerciale: sequestrati oltre 5mila articoli e scattati Daspo urbani in area Colosseo e Pantheon. Proseguono i controlli sui minimarket: dieci chiusure per violazione dell’ordinanza che impone lo stop alle vendite di alcol dopo le 22.

Sul fronte della sicurezza stradale, oltre 1.500 verbali per eccesso di velocità, guida distratta e sosta selvaggia, nell’ambito delle misure di prevenzione legate all’abuso di alcol.

