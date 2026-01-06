Maltempo nel Lazio, scatta l’allerta ROSSA per l’Aniene

La situazione è passata da critica a estrema. Con una nota ufficiale rilasciata nel pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, l’assessore regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli ha annunciato il passaggio all’allerta rossa per la zona corrispondente al bacino del fiume Aniene.

Una decisione sofferta ma inevitabile, dettata da una “evidente criticità idraulica” che minaccia ormai i centri abitati e le infrastrutture principali.

Fiumi oltre i livelli di guardia

Le esondazioni registrate tra Lunghezza, Tor Cervara e l’area di Tivoli non sono più episodi isolati. Il sistema dei canali affluenti dell’Aniene è andato in tilt, impossibilitato a scaricare l’enorme massa d’acqua che continua a scendere dai monti.

«Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno indotto la Direzione Regionale Protezione Civile a decretare l’allerta rossa», ha spiegato Ciacciarelli, sottolineando come il rischio di nuove e più gravi esondazioni sia imminente.

L’appello alla cittadinanza: «Restate a casa»

L’assessore ha rivolto un appello accorato e perentorio a tutti i residenti, in particolare a chi vive o lavora nelle aree limitrofe al corso del fiume e nelle zone golenali:

Stop agli spostamenti: «Si invitano tutti i cittadini ad evitare spostamenti nelle prossime ore».

Massima precauzione: La cittadinanza è chiamata a mantenere uno stato di allerta costante, seguendo i protocolli di sicurezza previsti per il rischio alluvione.

Cosa comporta l’allerta rossa

A differenza dell’allerta arancione, il codice rosso attiva protocolli di emergenza che possono prevedere evacuazioni preventive e la chiusura di ponti e arterie stradali strategiche.

I sindaci dei comuni interessati (da Subiaco fino a Roma) sono in costante contatto con il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per monitorare i punti dove il fiume rischia di rompere gli argini.

