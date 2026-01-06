Maltempo: l’Aniene rompe gli argini a Lunghezza e Tor Cervara. Roma “chiusa” per l’Epifania

È un’Epifania blindata quella che sta vivendo Roma. Mentre in Vaticano si è consumato l’ultimo atto del Giubileo, con la chiusura della Porta Santa sotto una pioggia incessante, il resto della Capitale fa i conti con un’emergenza meteo che non concede tregua.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha confermato l’ordinanza di massima cautela: stop a eventi pubblici, parchi storici chiusi, cancelli serrati anche nei cimiteri. Una decisione inevitabile, dettata dal rischio concreto di allagamenti improvvisi e cadute di alberi.

L’attenzione resta altissima sui fiumi. Se il Tevere viene monitorato costantemente con le banchine già chiuse in via precauzionale, è l’Aniene a destare le maggiori preoccupazioni. In più punti il fiume è esondato, trovando sfogo in aree urbanizzate e prive di adeguati canali di deflusso.

Nel IV Municipio, a Lunghezza, l’acqua ha superato gli argini all’altezza del centro commerciale Roma Est.

Qui si sono vissuti i momenti più drammatici: dieci persone sono state salvate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, rimaste intrappolate in un appartamento invaso dall’acqua.

Situazione critica anche a Tor Cervara e San Vittorino, con campi e strade trasformati in acquitrini. Fuori città, a Tivoli, la Protezione Civile ha avviato evacuazioni a Borgo Santo Spirito, mentre il fosso San Vittorino ha allagato l’area dell’autostrada A24 in prossimità del casello.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Secondo il bollettino di Polizia Locale e Astral, via Appia (SS7) è stata chiusa dalle prime ore del mattino tra Ciampino e Frattocchie, dal chilometro 13 al 18, per allagamenti estesi. Bloccata anche la Tangenziale Est, con la chiusura della galleria in direzione piazzale degli Eroi.

Disagi su via Salaria e via Ardeatina, dove fango e detriti hanno reso impraticabili diversi tratti, in particolare tra piazza di Priscilla e ponte Salario. In via Laurentina, tra il km 16 e 17, la Protezione Civile è al lavoro senza sosta con le idrovore.

Il bilancio dei soccorsi parla di una notte ad alta tensione soprattutto nel quadrante sud. A Trigoria, nel IX Municipio, i sommozzatori hanno salvato due ragazze di 21 e 24 anni rimaste intrappolate in un seminterrato di via di Trigoria 82: l’acqua aveva raggiunto un livello a soli 50 centimetri dal soffitto, costringendo i vigili a tagliare le inferriate per aprirsi un varco.

Un intervento simile è stato effettuato sull’Ardeatina, dove due camionisti sono stati estratti dalle cabine sommerse grazie al nucleo SAF.

Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco hanno effettuato 175 interventi. Nonostante la riapertura di via Appia Nuova, dopo la rimozione del pino crollato, l’allerta resta arancione.

Le previsioni parlano di piogge persistenti per almeno altre 24-36 ore, con il rischio concreto di nuovi allagamenti, smottamenti e cedimenti arborei in una città messa a dura prova da un terreno ormai saturo d’acqua.

