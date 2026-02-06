Maltempo Roma e Provincia: fango e alberi abbattuti. Paura a Civitavecchia e al Trullo

La perturbazione ha colpito il Lazio nel cuore della notte, trasformando strade e quartieri in scenari di emergenza. Vento forte, pioggia intensa e allagamenti diffusi hanno tenuto impegnate per ore le squadre di soccorso, con i primi interventi già intorno alle 4 del mattino.

A Roma, nel quadrante sud-ovest, un grosso albero è crollato in via Monte delle Capre, nel quartiere Trullo, schiantandosi contro il muro perimetrale di un istituto scolastico.

L’impatto ha provocato danni alla recinzione esterna, ma solo l’orario ha evitato conseguenze ben più gravi: all’interno della scuola non c’erano studenti né personale.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Servizio Giardini, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso l’albero. L’episodio ha però riacceso le polemiche sulla manutenzione del verde urbano.

Il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Valerio Garipoli ha annunciato un’interrogazione per fare luce sullo stato delle alberature e sulla presenza di cavi elettrici a ridosso delle piante, definiti «un potenziale pericolo in caso di maltempo».

Civitavecchia la più colpita: auto sommerse e soccorsi in acqua

La situazione più critica si è registrata sul litorale nord, in particolare a Civitavecchia, dove dalla mezzanotte i Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi sono impegnati in decine di interventi. Le piogge torrenziali hanno mandato in crisi il sistema di drenaggio, provocando allagamenti estesi.

In zona Aurelia si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori per soccorrere alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie vetture, circondate dall’acqua.

Scene da emergenza vera anche nei quartieri Sant’Agostino e via Fontanatetta, dove taverne e locali seminterrati sono stati invasi da oltre un metro d’acqua. Le motopompe sono rimaste in funzione per ore e, in alcune zone, i prosciugamenti sono ancora in corso.

Provincia in tilt: strade chiuse e smottamenti

Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità a nord della Capitale. Via Flaminia è stata completamente chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Morlupo e Capena a causa della caduta di un albero sulla carreggiata, paralizzando il traffico per diverse ore e creando lunghe code nelle prime ore del mattino.

A Campagnano Romano il sindaco Alessio Nisi ha segnalato un importante smottamento in via San Sebastiano, con ulteriori criticità nelle località Maria Bona e Mandriali.

Squadre tecniche e mezzi comunali sono al lavoro per rimuovere fango e detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Problemi anche ad Anguillara, dove è stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Braccianese, snodo fondamentale per la viabilità pendolare dell’area.

Una notte di maltempo che riporta al centro il tema della fragilità del territorio e della prevenzione. Con l’allerta che resta alta anche per le prossime ore, l’attenzione ora è tutta rivolta al monitoraggio dei corsi d’acqua e delle infrastrutture più esposte.

