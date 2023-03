Maratona di Roma il 19 marzo, tutte le informazioni e il piano trasporti

Torna l’appuntamento con la maratona di Roma, la Acea Run Rome, edizione numero 28. Si corre il 19 marzo con partenza e arrivo ai Fori Imperiali. Si passa davanti al Vittoriano, a piazza Venezia, Circo Massimo, Lungotevere e poi ancora Castel Sant’Angelo, via della Conciliazione con la basilica di San Pietro, Foro Italico e Moschea, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona e via del Corso. La gara – organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport e Italia Marathon Club – è stata presentata nella sala capitolina della Protomoteca.

Gli iscritti hanno superato quota 30.000, provenienti da 110 diversi paesi (oltre la metà da fuori Italia). Un numero importante rispetto all’anno scorso, ha precisato l’assessore Onorato. Che ha commentato: “È una tendenza di crescita importante. Che denota come lo sport sia una grande leva per il turismo della nostra città. È fondamentale che le aziende investano sempre di più nelle infrastrutture sportive”.

Si può partecipare alla Acea Run Rome The Marathon anche camminando. Tutti i praticanti e gli amanti del fitwalking possono prendere parte all’evento o anche partecipare alla staffetta benefica ‘Run4Rome’, sia in squadre “solo fitwalkers” che in squadre miste “runners-fitwalkers”. Non manca, come ogni anno, la Fun Run, stracittadina non competitiva di 5 chilometri.

Novità di quest’anno: per la prima volta entrano in scena le Frecce Tricolori che sorvoleranno la maratona al momento della partenza. È la prima volta che la PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) solca il cielo sopra una maratona italiana all’avvio.

