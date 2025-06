Marcellina: 81° anniversario dell’eccidio della Fonte Paolone e dell’Ex Ufficio Postale

Alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale ci sarà la presentazione del libro di Alga Fratini “Mazzapenga e la farfalla” Storia di Sambuci e dell’occupazione tedesca a Roma e in Val d’Aniene” (Ed. Cofine 2025) in cui si ricorda anche l’eccidio della Fonte Paolone.

In occasione dell’81° anniversario dell’eccidio della Fonte Paolone e dell’Ex Ufficio Postale, l’Amministrazione Comunale di Marcellina intende commemorare il sacrificio dei concittadini, vittime dei tragici eventi avvenuti il 7 e 8 Giugno 1944.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.