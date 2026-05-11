Marconi, blitz della Finanza in via Oderisi da Gubbio: tre lavoratori in nero e ristorante verso la chiusura

Controlli serrati contro il lavoro irregolare nel settore della ristorazione romana. La Guardia di Finanza ha scoperto tre lavoratori completamente in nero all’interno di un ristorante nel quadrante Marconi, sito in via Oderisi da Gubbio, facendo così scattare le procedure per la sospensione dell’attività. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del II Gruppo di Ostia nell’ambito di una più ampia campagna di verifiche finalizzate al contrasto del sommerso e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Durante l’ispezione nel locale, i militari hanno identificato cinque persone impegnate nelle attività del ristorante. Gli approfondimenti effettuati sul posto hanno però evidenziato che tre di loro erano impiegati senza alcun contratto regolare.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, per i dipendenti irregolari non risultava presentata alcuna comunicazione obbligatoria di assunzione né erano state attivate le previste coperture previdenziali e assicurative.

Alla luce delle violazioni contestate, le Fiamme Gialle hanno trasmesso gli atti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che valuterà il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Contestualmente sono stati interessati anche Inps e Inail per il recupero dei contributi omessi e per le verifiche relative alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

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