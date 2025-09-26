Maxi blitz antiabusivismo: sequestrati oltre 3.500 articoli. Suora derubata salvata dalla Polizia Locale

Una giornata di controlli serrati quella di ieri per la Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in diverse zone della città contro abusivismo commerciale e attività illecite su strade e piazze.

Il bilancio è imponente: oltre 3.500 articoli sequestrati tra occhiali da sole, bigiotteria, capi d’abbigliamento, accessori e dispositivi elettronici, molti dei quali con marchi contraffatti.

L’operazione più significativa si è svolta nel cuore della città: dal Colosseo al Centro Storico, gli agenti del I Gruppo Centro e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno confiscato più di 1.500 prodotti destinati al commercio illegale sulle vie turistiche più frequentate.

Durante i controlli, una pattuglia è intervenuta in un episodio inaspettato: una suora, appena scesa da un autobus, si è accorta di essere stata derubata del portafoglio da due giovani donne.

Gli agenti hanno immediatamente individuato le responsabili, recuperando la refurtiva e denunciando le due ventenni di nazionalità bosniaca per furto.

Non meno rilevanti le operazioni a Tor Pignattara, dove il V Gruppo Prenestino ha sequestrato centinaia di articoli venduti illegalmente in strada.

Tre venditori, di età compresa tra i 35 e i 42 anni e di nazionalità straniera, sono stati fermati e sanzionati con multe superiori ai 5.000 euro ciascuno.

Infine, poche ore fa, un episodio di violenza a Ponte Mammolo, nei pressi della stazione metro. Durante lo smantellamento di un mercatino abusivo, un venditore ha tentato di aggredire gli agenti con un cacciavite, ferendo uno di loro.

È stato arrestato con l’accusa di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. In quell’occasione sono stati sequestrati oltre 1.300 articoli, tra cinture, borse, occhiali, accessori di telefonia e piccoli elettrodomestici.

