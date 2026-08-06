Maxiblitz lungo la Metro C: Carabinieri e paracadutisti del Tuscania cinturano la periferia est, 8 arresti

Un’operazione ad alto impatto per bonificare la linea della metropolitana e restituire tranquillità ai quartieri del quadrante est capitolino.

Dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, affiancati dai paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, hanno passato al setaccio le stazioni e i punti nevralgici compresi tra Tor Bella Monaca, Torre Gaia e Borghesiana.

L’imponente dispositivo – attuato in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini stabilite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – ha portato a un bilancio pesantissimo: 8 arresti, 6 denunce a piede libero, oltre 100 persone identificate e più di 60 veicoli controllati.

Il cuore dell’intervento si è concentrato attorno alle fermate della Metro C. Nei pressi degli snodi di Finocchio, Grotte Celoni, Torre Gaia, Torre Angela e Graniti, i militari hanno sorpreso 6 persone in flagranza di reato mentre gestivano lo spaccio su piazza.

Le perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di porre sotto sequestro dosi di cocaina, crack, hashish, marijuana e pasticche di Rivotril, oltre alla somma di 4.515 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita. Altri due soggetti sono stati invece ammanettati in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare pendenti.

Non sono mancati i momenti di tensione. Sempre nei pressi della stazione Finocchio, una pattuglia ha intercettato un’auto con a bordo tre giovani: nel tentativo di sfuggire al controllo, gli occupanti hanno lanciato dal finestrino un involucro contenente 22 grammi di cocaina, recuperato insieme a 1.435 euro in contanti.

L’inseguimento si è concluso con l’arresto del conducente maggiorenne e la denuncia a piede libero dei due passeggeri minorenni.

Sulla stessa linea ferroviaria si sono registrati altri interventi critici:

Fermata Bolognetta: un giovane è stato denunciato per detenzione di hashish e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver cercato di aggredire i militari per evitare l’identificazione;

Fermata Torrenova: un uomo è stato fermato e denunciato poiché sorpreso con un pericoloso coltello a “farfalla” con lama di 10 centimetri;

Via Casilina: denunciato un guidatore recidivo sorpreso al volante di un’auto a noleggio senza aver mai conseguito la patente (veicolo sequestrato);

Fermata Finocchio: un secondo tentativo di fuga si è concluso con la denuncia per resistenza dopo che un soggetto ha spintonato gli operanti prima di essere bloccato.

L’articolato presidio territoriale ha visto anche l’impiego di diversi posti di blocco lungo le arterie principali, con 3 sanzioni al Codice della Strada elevate per un totale di 1.200 euro e il ritiro di una carta di circolazione.

L’imponente presenza delle forze dell’ordine e dei paracadutisti è stata accolta con visibile favore dai residenti e dai pendolari della linea C, che hanno espresso ai militari il proprio apprezzamento per la presenza delle istituzioni.

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