Meleo-Rosati (M5S): “Al IV Municipio il PD copia lavoro delle opposizioni”

“Siamo a via Pescosolido, una piccola strada nel quartiere Pietralata dove insiste anche un nido comunale: qui i cittadini reclamano a gran voce il rifacimento del manto stradale. Da un accesso agli atti del M5S in Municipio IV risulta che la strada è stata acquisita al Patrimonio solo per un tratto. Pertanto lo scorso 29 novembre, insieme a un consigliere di Fdi, abbiamo protocollato una mozione affinché il presidente del Municipio avvii le procedure per l’acquisizione del tratto di strada non consegnato e quindi per la manutenzione straordinaria su tutta la via. Dopo oltre 60 giorni, la mozione non ancora è stata discussa. Paradossalmente, veniamo a sapere che il Pd in Campidoglio ha inserito nel bilancio 2024-2026 550mila euro per la manutenzione straordinaria di via Pescosolido. La domanda è: come può Roma Capitale investire così tanti soldi su una strada di cui ha in consegna solo un tratto di poche decine di metri? Abbiamo già protocollato un’interrogazione al sindaco per avere risposta”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV.

“Siamo al fianco dei cittadini, che si aspettano un grande intervento e non la solita propaganda del politico di turno, che ha promesso per sabato 3 febbraio una passerella in zona. Noi saremo anche lì. Suggeriamo inoltre al Pd, che tra l’altro a Pietralata ha una segreteria di partito con ex esponenti di Forza Italia, di fare politica autonomamente e non attraverso il lavoro di altre forze politiche. Forse i dem contano sull’ingenuità dei cittadini… peccato che i romani siano sempre molto più informati e attenti di loro”, conclude la nota.