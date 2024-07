Memoria romana, una “storia minima”

«La rivolta morale del nostro popolo contro gli errori della guerra, contro le violenze disumane del nazifascismo, contro l’oppressione di un sistema autoritario non è esercizio da affidare saltuariamente alla memoria. Stiamo parlando del fondamento etico della nostra Nazione.». (Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana)

*****

Ho spesso scritto che la Storia con la S Maiuscola è fatta di tante piccole storie, il più, delle volte sconosciute. Quella che leggerete è una di queste. Si è svolta nel Quartiere romano o dove sono nato e ho vissuto per 0ltre trent’anni e pochi la conoscono. Anch’io non ne ero a conoscenza, sebbene in quel Quartiere fossi vissuto e avessi fatto politica per molti anni.

Questa storia l’ho trovata molti anni fa, raccontata da Silverio Corvisieri in un suo volume dedicato all’Organizzazione partigiana combattente “Bandiera Rossa” molto nota nella Roma occupata del 1943-1944 e forte – nelle Borgate cittadine – di centinaia di militanti armati.

Sebbene non avesse aderito al CNL “Bandiera Rossa” conduceva le azioni partigiane insieme ai militanti delle altre Formazioni combattenti che operavano in città costruendo, nei fatti, quell’unità antifascista che porterà alla liberazione di Roma e alla conquista – con il 25 Aprile del 1945 -. della libertà a livello nazionale.

Alla fine della guerra molti ex militanti di Bandiera Rossa confluiranno nel Partito Comunista Italiano. Come leggerete, questo non sarà possibile per Raffaele De Luca, il protagonista di questa storia che di quella Organizzazione era stato un dirigente di rilievo, ma la sua storia va comunque raccontata e ricordata ché può essere esercizio assai utile in un momento come l’attuale nel quale agli antifascisti si richiede il massimo possibile di unità.

******

Nel popoloso Quartiere Nomentano-Italia (attuale II Municipio di Roma Capitale) c’è Via Belluno, tra Via Bari e Via Catania, nei pressi di Piazza Bologna. Lì, nei 271 giorni dell’occupazione nazifascista di Roma vive l’Avvocato Raffaele De Luca e lì si svolge una delle tante azioni di rastrellamento che i tedeschi attueranno nei nove mesi di occupazione della città.

Uomini armati fino ai denti e addirittura un carro armato “Tigre”, per catturare un solo uomo, proprio lui, l’Avvocato De Luca, Partigiano e tra i fondatori del Gruppo “La Scintilla” (con evidente riferimento al Giornale leninista “Iskra”, appunto “La Scintilla” in russo), divenuto – nell’Agosto del 1943 – “Movimento Comunista d’Italia”, più noto però come “Bandiera Rossa”, dal nome del Giornale clandestino del Movimento, di cui Raffaele De Luca era stato nominato direttore.

L’Avvocato calabrese, trasferitosi a Roma per sfuggire al controllo della Polizia regia, era stato un militante anarchico poi aveva aderito al Partito Socialista, nelle cui liste era stato eletto Sindaco di Paola. Quella volta in Via Belluno De Luca, nonostante il gigantesco spiegamento di forze dei tedeschi, riuscirà a sfuggire alla cattura, ma il 4 Gennaio del 1944 sarà arrestato e condotto nel Carcere di “Regina Coeli”.

Il Tribunale di Guerra tedesco – che sedeva in permanenza nell’Albergo “Flora” di Via Veneto, requisito dai nazisti che ne avevano fatto il loro Quartier Generale a Roma – 20 giorni dopo l’arresto, lo condannerà a morte per la sua attività di resistenza, ma De Luca si salverà ancora, grazie ad un espediente escogitato dagli antifascisti reclusi con lui che ne impedirà, nel giorno stabilito, il trasferimento sul luogo dell’esecuzione ed uscirà libero dal Carcere il 4 Giugno 1944. Libero quel giorno come lo era la città dopo 271 giorni di occupazione nazifascista.

Ad un anno dalla fine della guerra, De Luca chiederà – insieme ad altri ex militanti di “Bandiera Rossa”, che nel frattempo si era sciolta – di entrare nel Partito Comunista Italiano. Lo farà firmando una lettera collettiva indirizzata ad Augusto Raponi, allora Segretario della Sezione del PCI “Italia”, di Via Catanzaro (oggi sede di una Sezione del Partito Democratico e della Sezione ANPI-Italia “Agostino Raponi”) ed anche lui ex militante di “Bandiera Rossa”.

Quella strada, come tutto il Quartiere Italia, ha avuto, nella toponomastica della Resistenza romana, una grande importanza. I locali, siti in Via Catanzaro 1/3 erano stati, infatti, durante tutto il periodo dell’occupazione nazifascista di Roma, la Sede clandestina della V Zona del PCI che comprendeva i Quartieri e le Borgate di: Italia, Nomentano, Macao, Montesacro, San Lorenzo, Pietralata, Tiburtino Terzo, Vigna Mangani, Settecamini e San Basilio.

A Via Catanzaro c’era anche il negozio di fiori di Augusto Raponi, militante comunista, e, ad una decina di minuti da lì, c’erano le case di Via Lorenzo il Magnifico (i “lotti dei ferrovieri”, come sono conosciuti nel Quartiere), dove abitavano appunto molti ferrovieri antifascisti, impiegati nella vicina Stazione Tiburtina.

E ancora, in Via Sambuccuccio D’Alando, c’era la casa di Pilo Albertelli, militante e dirigente del Partito d’Azione, che sarà trucidato alle “Cave Ardeatine”, il 24 Marzo del 1944. A Via Arezzo poi (strada situata a qualche centinaio di metri da Via Catanzaro), c’era un appartamento ritrovo dei Finanzieri Partigiani e a Viale XXI Aprile, altra strada del Quartiere, c’era (e c’è tutt’ora) la Caserma “Piave”, dove aveva sede l’Accademia della Guardia di Finanza e dove si svolsero accaniti e ripetuti scontri armati tra i tedeschi, che volevano occuparla, ed i Finanzieri Partigiani che la difendevano, con l’aiuto di altri Partigiani ed antifascisti della città.

Mentre le altre richieste d’iscrizione al Partito furono tutte accolte, quella di De Luca – come ricorda Silverio Corvisieri nel suo “Bandiera Rossa nella Resistenza romana” (Edizioni Samonà e Savelli, Roma,1968, pag. 17) – pure se accettata dalla Federazione romana del Partito, fu respinta dalla Direzione Nazionale (con la motivazione formale che era stata presentata in modo non corretto, ovvero con una lettera collettiva, invece che con una richiesta d’iscrizione individuale, come voleva lo Statuto del Partito).

De Luca pagava così – pur avendo riconosciuto, al momento della richiesta d’iscrizione, la correttezza della linea politica che il PCI aveva tenuto durante tutto il periodo della Resistenza e della Lotta di Liberazione Nazionale – la sua concezione radicale dell’azione politica, che lo aveva guidato durante l’intero periodo resistenziale e che lo aveva tenuto sempre distante – e fortemente critico – dalle posizioni politiche del PCI (il suo Movimento – che conterà 1.183 Partigiani combattenti, riconosciuti come tali alla fine della Guerra, avrà, durante i 271 giorni di occupazione nazifascista della città, 186 caduti e 137 tra arrestati e deportati – non aveva aderito al Comitato di Liberazione Nazionale, sebbene nella pratica della lotta armata di Resistenza i militanti delle due Organizzazioni. conducessero spesso azioni comuni. L’Avvocato Raffaele De Luca, morirà a Roma, il 6 Aprile del 1949.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙