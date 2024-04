Mercato Insieme dato alle fiamme un camion nel parcheggio superiore

Dopo l’incendio di due autovetture su viale della Primavera all’altezza dell’inversione di marcia altezza via del Trifoglio avvenuto sabato mattina e su cui ancora non è chiara la dinamica, nella tarda mattinata di domenica 28 aprile ad andare a fuoco è stato nientemeno un camion fermo da qualche mese nel parcheggio superiore del Mercato Insieme.

Un parcheggio da un paio di mesi aperto alle incursioni di chiunque, anche di malintenzionati che nottetempo entrano nel mercato facendo danni e furti.

La causa principale sta nel fatto che a due mesi di distanza dall’abbattimento del pesante cancello motorizzato di accesso ad opera di un automobilista, il V municipio non è neppure riuscito a fornire al Presidente dell’AGS, le generalità e i dati relativa alla Polizza di Assicurazione al fine di ottenere la liquidazione del danno e quindi la sostituzione del cancello.

Ritardi inspiegabili a cui recentemente si è aggiunta la richiesta al presidente Rosato che per avere queste indispensabili notizie per attivare le procedure di indennizzo e arrivare alla sostituzione del cancello, dovrà mettere le mani al portafoglio, visto che dovrebbe fare un accesso agli atti e pagare i diritti di segreteria previsti per quanti richiedono notizie di atti.

Roba da Scherzi a Parte e che meriterebbero la consegna di un bel Tapiro d’oro da parte del mitico Staffelli!

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati