Metro C, conto alla rovescia per Colosseo e Porta Metronia: apertura il 25 settembre

Il conto alla rovescia è partito: giovedì 25 settembre 2025 i romani potranno finalmente salire a bordo della Metro C dalle due nuove stazioni chiave del centro città: Porta Metronia e Colosseo – Fori Imperiali. Un evento atteso da anni, tra cantieri interminabili, scavi archeologici e speranze di una mobilità finalmente più connessa.

Ma non si tratta di semplici fermate. Quelle che sorgeranno nel cuore della Capitale sono vere e proprie “archeostazioni”, un concetto che fonde ingegneria moderna e patrimonio culturale.

Chi attraverserà i corridoi della stazione Colosseo, infatti, non vedrà solo scale mobili e binari: potrà camminare tra reperti storici, testimonianze emerse durante gli scavi e oggi inserite in un percorso museale sotterraneo che sembra pensato per raccontare Roma in ogni suo strato.

A confermare il fascino dell’opera è l’ultimo video diffuso da WeBuild, l’azienda appaltatrice: una ricostruzione 3D immersiva che mostra nei dettagli come è nato il nodo di collegamento tra le linee B e C, svelando ambienti spaziosi, pareti luminose e una struttura progettata per integrarsi con delicatezza nel contesto archeologico.

Due accessi esterni garantiranno l’ingresso alla stazione Colosseo – Fori Imperiali, la cui funzione sarà duplice: punto di snodo per migliaia di passeggeri ogni giorno, ma anche nuova porta d’accesso al cuore della storia romana. Porta Metronia, dal canto suo, diventerà una fermata strategica per i quartieri limitrofi, colmando un vuoto infrastrutturale che pesava da decenni.

Il modello, già sperimentato alla stazione di San Giovanni, si consolida e punta a un futuro ambizioso: una Metro C che attraversi tutto il centro storico, da piazza Venezia (già in fase avanzata) fino alle future fermate di Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini, ancora in fase di progettazione.

Per ora, però, l’appuntamento è fissato: il 25 settembre 2025.

