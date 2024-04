Mobilità del week end 13 e 14 Aprile 2024

Sabato 13 Aprile 2024: dalle 8, nel quartiere Trieste è in programma una gara podistica. Il percorso interesserà corso Trieste (partenza e arrivo davanti al liceo Giulio Cesare), via Corsica, via Capodistria, via Nomentana, via delle Alpi, piazza Caprera, via degli Appennini, piazza Trento, via Malta. Bus deviati.

Sabato 13 Aprile 2024: dalle 15 alle 18, un corteo sfilerà da piazzale Ostiense a piazza Vittorio attraversando viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

Sabato 13 Aprile 2024: dalle 15 alle 17, un corteo sfilerà da piazzale Tiburtino a piazzale del Verano percorrendo via Tiburtina. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

