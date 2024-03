Mobilità del week end in città, per il 16 e 17 Marzo 2024

Sabato 16 Marzo 2024, dalle 7 alle 17 per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Galvani, tra via Marmorata e via Zabaglia. Deviate le linee di bus.

Sempre nella giornata di Sabato 16 Marzo 2024, dalle 14,30 alle 19,30, un corteo sfilerà da viale Castrense a via Prenestina percorrendo via Nola, via La Spezia, piazza Lodi, via Gallarate, via Casilina, piazza del Pigneto, via L’Aquila, piazzale Prenestino. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus.

Ed ancora Sabato 16 Marzo 2024, dalle 15 alle 18, un corteo sfilerà da piazzale Ugo La Malfa a viale Trastevere attraversando via delle Terme Deciane, via di Santa Prisca, piazza Albania, via Manlio Gelsomini, via Marmorata, piazza dell’Emporio, ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese e via Induno. Possibili brevi stop per le linee del trasporto pubblico.

Domenica 17 Marzo 2024: torna il tradizionale appuntamento con la Maratona di Roma. Il percorso, con partenza e arrivo su via dei Fori Imperiali, attraverserà il Centro, San Paolo, Piramide, lungotevere, Prati, Foro Italico, ponte Milvio, Auditorium Parco della Musica, Flaminio, Villaggio Olimpico. La partenza è fissata alle 8,30. Dalle 8 saranno progressivamente chiuse le strade lungo il percorso. Le riaperture sono previste dalle 15,30. Da inizio servizio al termine dell’evento sarà chiusa la stazione Colosseo della metro B.

