Monza-Lazio: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tutto pronto per il match di stasera alle ore 18:00 tra Monza e Lazio. Le due squadre si affronteranno all’U-Power Stadium con obiettivi diversi di classifica: i lombardi, a secco di vittorie da cinque partite, puntano il decimo posto e la zona sinistra della classifica. I biancocelesti sono ancora in corsa per il quinto posto che garantisce l’accesso alla Champions League.

Monza-Lazio, le ultime dalle panchine:

Difesa obbligata per Tudor. Con Gila out per infortunio ecco la linea composta da Romagnoli, Patric e Casale. In mezzo al campo confermati Guendouzi e Kamada in mediana, sugli esterni giocano Marusic e Felipe Anderson.

Pienamente recuperato Zaccagni, decisivo nel turno precedente, che torna titolare sulla trequarti con Luis Alberto. Punta ancora una volta Castellanos, nettamente avanti su Ciro Immobile. Va verso la convocazione Provedel ma a difendere i pali biancocelesti sarà ancora Mandas.

Palladino perde Ciurria infortunato e Gagliardini squalificato. In mezzo al campo ci sarà l’ex Akpa Akpro, sull’esterno Colpani, punta centrale Djuric.

Monza-Lazio, le probabili formazioni:

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Carboni, Kyriakopoulos; Pessina, Akpa Akpro; Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric. All.: Palladino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Kamada, Felipe Anderson; Zaccagni, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor

Monza-Lazio, dove vedere la partita:

La partita fra Monza e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

