Morto il rapinatore raggiunto dagli spari della guardia giurata: esplosi almeno 10 colpi

Si è spento all’ospedale San Filippo Neri Antonio Ciurciumel, il 24enne di origine romena colpito alla testa da un proiettile sparato da una guardia giurata in via Cassia, nel quadrante nord di Roma. Il giovane era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’intervento dei soccorritori, ma non ce l’ha fatta.

L’autore degli spari è A.M., di 62 anni, guardia giurata, che ora vede aggravarsi la sua posizione: da indagato per lesioni, il reato contestato diventa omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe esploso almeno dieci colpi di pistola contro il gruppo di rapinatori in fuga.

La dinamica della sparatoria è ancora al vaglio della Procura. Nella serata di Giovedì 6 febbraio, Ciurciumel e tre complici avevano fatto irruzione in un appartamento di via Cassia 1004, prendendo in ostaggio una donna di 61 anni, amica del proprietario dell’immobile, per poi tentare di forzare una cassaforte.

Il trambusto ha attirato l’attenzione dei vicini, tra cui la guardia giurata, che rientrava a casa. Quando il vigilante si è trovato faccia a faccia con i rapinatori sul pianerottolo, ha aperto il fuoco con l’arma che aveva con sé.

Mentre alcuni membri della banda sono riusciti a scappare lanciandosi dal balcone per poi dileguarsi in auto, il 24enne è stato colpito ed è crollato a terra. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto dopo ore di agonia.

L’arma che aveva il vigilante è stata sequestrata dai carabinieri, mentre le forze dell’ordine sono ancora sulle tracce degli altri rapinatori. L’indagine dovrà stabilire se il vigilante abbia agito per legittima difesa o se abbia ecceduto nell’uso della forza.

