Mozione dell’Assemblea capitolina per intitolare Piazza Zaccaria Papa a Mario Delle Cave

“Auspico che molto presto l’attuale Piazza Zaccaria Papa al quartiere Primavalle venga intitolata alla memoria di Mario Delle Cave, atleta della Società Sportiva Stella Azzurra Roma che aveva iniziato a praticare il basket presso il Centro Sportivo Municipale organizzato dalla ASD BKP, scomparso all’età di 18 anni.

Oggi ho infatti depositato presso il Segretariato Generale del Comune di Roma la mozione, sottoscritta anche dai consiglieri Svetlana Celli, Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Daniele Parrucci, Alessandro Luparelli e Dario Nanni con la quale vogliamo ricordare questa giovane promessa del basket romano e italiano, vittima di un incidente stradale.

Nonostante la difficile situazione familiare, la storia di Mario Delle Cave ci insegna che lo sport può diventare un potente strumento di riscatto, di inclusione, di integrazione, nonché di partecipazione soprattutto in contesti sociali complicati. E ci ricorda anche che la sicurezza stradale è un problema ancora troppo sottovalutato, sul quale dobbiamo continuare a lavorare in maniera sinergica tra le Istituzioni attraverso un lavoro di prevenzione, controllo e repressione.

La sua prematura scomparsa avvenuta il 7 settembre 2011 ha lasciato un segno profondo nella comunità di Primavalle che gli ha dedicato un murales che lo ritrae mentre gioca a basket proprio in piazza Zaccaria Papa, luogo che desideriamo intitolare alla sua memoria. Con questa mozione, anche l’Assemblea capitolina, vuole dare il giusto tributo al giovane campione della pallacanestro per mantenerne sempre vivo il ricordo e i valori che aveva deciso di perseguire”.

Così in una nota il consigliere capitolino Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.