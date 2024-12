Municipio II, approvato il bilancio di previsione 2025-2027

Il Municipio II ha approvato ieri il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. “Si tratta certamente del bilancio più importante di questa consiliatura”, dichiara in una nota Emanuele Gisci, assessore al Bilancio del Municipio Roma II.

“Garantite nel previsionale 2025 le risorse stanziate nell’ assestato del 2024; questo vuol dire che a differenza dello scorso anno in cui le somme sono state rese disponibili in piu tranche, quest’anno lo sono sin da subito, permettendo una migliore organizzazione.

Il Bilancio del Municipio II, che conta poco più di 19 milioni di euro, riuscirà a garantire in primis tutti i servizi sociali essenziali, oltre ai quali vengono garantite le manutenzioni scolastiche e stradali in linea con l’anno precedente”.

“Il Piano Investimenti complessivo sarà noto nei prossimi mesi, ma già si conoscono alcune risorse su cui si potrà contare: 3 milioni di euro di fondi giubilari spalmati nel triennio 24-26 destinati principalmente alla riqualificazione di strade e marciapiedi” commenta la Presidente del Municipio, Francesca Del Bello, che aggiunge: “Per la manutenzione del verde, sono previsti circa 800 mila euro, cifra che ci auguriamo sia implementata, al fine di garantire la manutenzione di tutte le aree di nostra competenza”.

Infine, il Consiglio ha approvato un ordine del giorno per il finanziamento delle seguenti opere:

– il recupero e restauro del villino storico di Villa Leopardi,

– strade e marciapiedi di via Mascagni e di via di Ponte Salario,

– pedonalizzazione del piazzale del Verano,

– fondi per i quadranti Bologna-San Lorenzo, Salario-Trieste, Parioli-Pinciano,

– il risanamento conservativo e consolidamento delle coperture delle scuole Mazzini e via Novara

Questi alcuni degli interventi per i quali sono stati richiesti fondi aggiuntivi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.