Municipio V, nuove scoperte nel sottosuolo di via degli Angeli: spunta una rete di gallerie a nove metri di profondità

Il sottosuolo di Roma continua a riservare sorprese, talvolta complicando i piani di manutenzione urbana. Nel cuore del Municipio V, un semplice intervento ispettivo su via degli Angeli si è trasformato in una vera e propria scoperta archeo-tecnica: a nove metri di profondità, i tecnici hanno mappato un intricato sistema di gallerie romane finora sconosciuto.

Un labirinto sotto la strada

Il sopralluogo, con la partecipazione del Presidente del Municipio Mauro Caliste, degli speleologi di Sotterranei di Roma e della Protezione Civile, ha permesso di fotografare lo scenario sotterraneo.

Accanto alla voragine visibile in superficie, le ispezioni hanno evidenziato una seconda rottura della condotta idrica, complicando i lavori di riparazione.

Per mettere in sicurezza l’area, sarà necessario realizzare un secondo pozzo di accesso fino alla quota della tubazione. I lavori prevedono un doppio intervento: riparare entrambe le rotture e procedere al riempimento controllato delle gallerie, così da garantire stabilità e sicurezza per la sede stradale.

Via Buie d’Istria: fine cantiere e nuovo volto verde

Notizie più rassicuranti arrivano da via Buie d’Istria. La nuova condotta è in funzione e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è stato ripristinato. Rimangono da completare solo i rifacimenti superficiali per dichiarare conclusi i lavori.

L’amministrazione non si ferma al funzionale: l’obiettivo è restituire alla strada anche un valore estetico e sociale. La Vicepresidente e Assessora del Municipio V, Maura Lostia, ha annunciato un progetto di riqualificazione verde in collaborazione con l’Assessore all’Ambiente Edoardo Annucci, Giammarco Palmieri e il Dipartimento Ambiente.

“Restituiremo al quartiere una strada più bella e accogliente”, ha spiegato Lostia. “Inseriremo sei nuovi alberi in posizioni studiate per non interferire con sottoservizi e illuminazione pubblica.”

Cantiere integrato: sicurezza e prevenzione

Per ridurre al minimo i disagi futuri, l’Assessora ha chiesto ad Areti una verifica completa dell’impianto di illuminazione pubblica lungo il tratto interessato.

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