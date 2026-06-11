Municipio V, personale del pittore Vito Miroballi
L'inaugurazione sabato 13 giugno 2026. La mostra rimarrà nella Sala della Cultura "Silvio Di Francia" fino al 17 giugno
Alla Casa della Cultura “Silvio Di Francia”, sabato 13 giugno, ore 17:00, sarà inaugurata la mostra personale del pittore Vito Miroballi, con il titolo “Immagini, forme e colori della terra desolata” patrocinata dalla Presidenza del V Municipio e organizzata dall’APS Partenope.
All’inaugurazione sarà presente il Presidente Mauro Caliste, che porterà i saluti istituzionali; interverranno poi il curatore prof. Canova, la dott.ssa Mariastella Margozzi, già dirigente del Ministero della Cultura nonché direttrice del Museo di Castel Sant’Angelo, e il prof. Francesco Sirleto, presidente dell’APS Partenope.
La mostra rimarrà nella Sala della Cultura fino al 17 giugno. A tutti i visitatori sarà offerto anche un catalogo illustrativo delle opere più significative.
La mostra che s’inaugura sabato prossimo, è costituita da circa sessanta opere dedicate alla natura; esse sono state prodotte, con la tecnica dell’acquerello, dall’artista negli ultimi anni e rappresentano una nuova e più matura fase dell’attività creativa di Vito Miroballi.
È organizzata dall’Associazione di Promozione sociale Partenope ed è curata dal prof. Lorenzo Canova, docente universitario di storia dell’arte e noto critico d’arte.
Il pittore Vito Miroballi, che vive e opera al Pigneto nel Municipio V, è lucano di origine ma è trapiantato a Roma dal 1964. L’attività artistica inizia a metà degli anni settanta, a seguito della frequentazione e della collaborazione con importanti maestri – esponenti delle varie scuole romane affermatesi nel dopoguerra – quali Bruno Canova, Giancarlo Limoni, Giulia Napoleone, Nuccio Cannizzaro, Mimmo Paladino, Ugo Attardi, Luigi Ontani, Giuseppe Gallo, Oliviero Rainaldi e Ennio Calabria.
Ha esposto le sue opere in mostre sia personali che collettive. A Roma le sue creazioni sono state esposte al Palazzo delle Esposizioni, nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini, nella Galleria Lombardi, all’interno del Museo Crocetti, nella Casa della Memoria e della Storia di Trastevere, allo Studio 5. Fuori Roma ha esposto a Novara, Ripacandida e Ferramonti di Tarzia.
Le sue mostre personali sono state curate o presentate da insigni critici d’arte e scrittori quali Lorenzo Canova, Alberto Bevilacqua, Albino Bernardini, Ennio Calabria, Berenice, Franco Corrado e altri.
Tra le sue esposizioni merita una particolare menzione quella intitolata “Memoria dell’attesa, l’ombra della Shoah” organizzata a Roma presso la Casa della Memoria e della Storia: patrocinata da Roma Capitale e curata da Lorenzo Canova, fu inaugurata il 28 novembre del 2012 e rimase aperta al pubblico in quella sede fino all’11 gennaio 2013. Rimane di essa un prezioso catalogo con testi illustrativi dello stesso Lorenzo Canova e di Gennaro Colangelo.
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