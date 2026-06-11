Municipio V, personale del pittore Vito Miroballi

Alla Casa della Cultura “Silvio Di Francia”, sabato 13 giugno, ore 17:00, sarà inaugurata la mostra personale del pittore Vito Miroballi, con il titolo “Immagini, forme e colori della terra desolata” patrocinata dalla Presidenza del V Municipio e organizzata dall’APS Partenope.

All’inaugurazione sarà presente il Presidente Mauro Caliste, che porterà i saluti istituzionali; interverranno poi il curatore prof. Canova, la dott.ssa Mariastella Margozzi, già dirigente del Ministero della Cultura nonché direttrice del Museo di Castel Sant’Angelo, e il prof. Francesco Sirleto, presidente dell’APS Partenope.

La mostra rimarrà nella Sala della Cultura fino al 17 giugno. A tutti i visitatori sarà offerto anche un catalogo illustrativo delle opere più significative.

La mostra che s’inaugura sabato prossimo, è costituita da circa sessanta opere dedicate alla natura; esse sono state prodotte, con la tecnica dell’acquerello, dall’artista negli ultimi anni e rappresentano una nuova e più matura fase dell’attività creativa di Vito Miroballi.

È organizzata dall’Associazione di Promozione sociale Partenope ed è curata dal prof. Lorenzo Canova, docente universitario di storia dell’arte e noto critico d’arte.

Il pittore Vito Miroballi, che vive e opera al Pigneto nel Municipio V, è lucano di origine ma è trapiantato a Roma dal 1964. L’attività artistica inizia a metà degli anni settanta, a seguito della frequentazione e della collaborazione con importanti maestri – esponenti delle varie scuole romane affermatesi nel dopoguerra – quali Bruno Canova, Giancarlo Limoni, Giulia Napoleone, Nuccio Cannizzaro, Mimmo Paladino, Ugo Attardi, Luigi Ontani, Giuseppe Gallo, Oliviero Rainaldi e Ennio Calabria.

Ha esposto le sue opere in mostre sia personali che collettive. A Roma le sue creazioni sono state esposte al Palazzo delle Esposizioni, nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini, nella Galleria Lombardi, all’interno del Museo Crocetti, nella Casa della Memoria e della Storia di Trastevere, allo Studio 5. Fuori Roma ha esposto a Novara, Ripacandida e Ferramonti di Tarzia.

Le sue mostre personali sono state curate o presentate da insigni critici d’arte e scrittori quali Lorenzo Canova, Alberto Bevilacqua, Albino Bernardini, Ennio Calabria, Berenice, Franco Corrado e altri.

Tra le sue esposizioni merita una particolare menzione quella intitolata “Memoria dell’attesa, l’ombra della Shoah” organizzata a Roma presso la Casa della Memoria e della Storia: patrocinata da Roma Capitale e curata da Lorenzo Canova, fu inaugurata il 28 novembre del 2012 e rimase aperta al pubblico in quella sede fino all’11 gennaio 2013. Rimane di essa un prezioso catalogo con testi illustrativi dello stesso Lorenzo Canova e di Gennaro Colangelo.

La locandina.

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